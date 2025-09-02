Dólar quedó en buen precio y a la baja en Colombia: valor oficial del 2 de septiembre

El dólar terminó la jornada de este 2 de septiembre en un precio volátil. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 2 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.002, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.018.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $38, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.040.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.047, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.000. El promedio cotizado se encuentra en $4.016.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 911,13 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 589,73.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,65 % llegando a las 98,332 unidades.

Este es el movimiento de la divisa en la jornada. | Foto: Adobe Stock

La actividad industrial de EE.UU. se contrae en agosto a ritmo más lento

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo en agosto por sexto mes consecutivo, con una caída de la producción manufacturera y cuando el índice de empleo del sector se muestra aún débil, según datos de una encuesta publicada el martes.

El índice de la federación profesional ISM -basada en las respuestas de un panel de empresas- fue de 48,7% el mes pasado, un poco por encima del 48,0% de julio.

Aunque mejor de lo esperado, el indicador aún se encuentra por debajo de 50%, que es la cifra que muestra una expansión del sector.

Los analistas preveían un índice de 48,5%, según el consenso de MarketWatch.

“La actividad manufacturera de Estados Unidos en agosto se contrajo a un ritmo menor”, declaró en un comunicado la jefa de encuestas de ISM, Susan Spence.

Este fue el movimiento de los mercados en el mundo. | Foto: Adobe Stock

Un aumento en nuevos pedidos fue el principal factor del repunte, señaló Spence.