Suscribirse

Divisas

Dólar quedó en buen precio y a la baja en Colombia: valor oficial del 2 de septiembre

Así se movió la moneda en el mercado spot.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 7:14 p. m.
Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.
Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este 2 de septiembre en un precio volátil. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 2 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.002, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.018.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $38, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.040.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.047, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.000. El promedio cotizado se encuentra en $4.016.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 2 de septiembre en Colombia: así está la moneda

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 911,13 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 589,73.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,65 % llegando a las 98,332 unidades.

Dólar Dólares
Este es el movimiento de la divisa en la jornada. | Foto: Adobe Stock

La actividad industrial de EE.UU. se contrae en agosto a ritmo más lento

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo en agosto por sexto mes consecutivo, con una caída de la producción manufacturera y cuando el índice de empleo del sector se muestra aún débil, según datos de una encuesta publicada el martes.

El índice de la federación profesional ISM -basada en las respuestas de un panel de empresas- fue de 48,7% el mes pasado, un poco por encima del 48,0% de julio.

Contexto: Reforma tributaria del Gobierno Petro: siete preguntas sobre cómo afecta a los colombianos. Muchos tendrán que pagar más. Haga cuentas

Aunque mejor de lo esperado, el indicador aún se encuentra por debajo de 50%, que es la cifra que muestra una expansión del sector.

Los analistas preveían un índice de 48,5%, según el consenso de MarketWatch.

“La actividad manufacturera de Estados Unidos en agosto se contrajo a un ritmo menor”, declaró en un comunicado la jefa de encuestas de ISM, Susan Spence.

Crecimiento economía. Inversión
Este fue el movimiento de los mercados en el mundo. | Foto: Adobe Stock

Un aumento en nuevos pedidos fue el principal factor del repunte, señaló Spence.

Sin embargo, como la producción se contrajo a un ritmo casi igual al de la expansión de nuevos pedidos, el aumento registrado en el índice fue meramente “nominal”, precisó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan imágenes del ataque de EE. UU. a embarcación narco proveniente de Venezuela: murieron 11 personas

2. La “R”, una banda de sicarios que se encargó de exterminar a los firmantes de paz en Cúcuta

3. Este era el plan de alias HD, el cabecilla del Tren de Aragua que se escondía en Colombia

4. Polémica en Cali: Gobierno Petro asumió la operación del aeropuerto internacional y hay ola de críticas

5. US Open definió primer semifinalista: se podría dar final anticipada con Novak Djokovic

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólardólar hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.