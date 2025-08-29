Dólar quedó más barato al cierre de la semana: precio oficial del 29 de agosto

El dólar terminó la jornada de este viernes más barato, en un precio de $4.015. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 29 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.015, lo que significó una reducción de $4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual en $4.019.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.025.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.030, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.006. El promedio cotizado se encuentra en $4.018.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 704,1 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 898.5.

Economía internacional

Las exenciones arancelarias a una gran mayoría de pequeños paquetes que entran a Estados Unidos llegaron a su fin el viernes, lo que provocó que 25 países suspendieran sus servicios postales salientes hacia la primera economía mundial.

La norma derogada permitía que los paquetes con un valor menor a 800 dólares entraran libres de impuestos al país norteamericano.

Vencido el plazo, el presidente republicano Donald Trump decidió, mediante un decreto firmado el 30 de julio, que las exenciones se eliminarían con la intención de “poner fin a una falla catastrófica utilizada, entre otros, para evitar aranceles y enviar opioides sintéticos, así como otros productos peligrosos”.

Los aranceles han sido una problemática en los últimos meses. | Foto: Getty Images

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), estos pequeños paquetes contendrían el 98% de los narcóticos, el 97% de las falsificaciones y el 70% de los productos peligrosos para la salud que fueron incautados durante 2024,

Poner fin a esas exenciones “permitirá salvar miles de vidas al reducir el flujo de narcóticos y productos peligrosos y prohibidos”, declaró un funcionario estadounidense.

Washington justifica la medida por la explosión en el envío de paquetes postales, que ha pasado, según sus datos, de 134 millones de unidades en 2015 a más de 1.360 millones en 2024.

De ahora en adelante, los paquetes con un valor superior a 100 dólares estarán sujetos a los mismos aranceles que las demás importaciones. Esto representa un mínimo del 10%, o del 15% para los que vengan desde la Unión Europea (UE) y hasta del 50% para India y Brasil, por ejemplo.

Solo los regalos o envíos personales con un valor inferior a 100 dólares se beneficiarán de la exención.

Incluso antes de su entrada en vigor, la medida había desatado un frenesí y ya comenzaba a perturbar el envío de paquetes a Estados Unidos.

La Unión Postal Universal de las Naciones Unidas informó el martes que los operadores postales de 25 países miembros habían suspendido sus servicios hacia Estados Unidos, debido a la incertidumbre previa a la medida.

Entre ellos se encuentran servicios postales europeos como los de Alemania, Francia e Italia, pero también de países como México, Australia, India y Japón.

“No es una sorpresa”

La razón invocada es la brevedad del plazo para implementar la medida, mientras que el texto establece que corresponde a los “transportistas y otras partes autorizadas recaudar, por adelantado, de los remitentes, los aranceles”, antes de transferirlos a la CBP, según la agencia postal de la ONU.

“Ante la falta de información adicional sobre las condiciones técnicas para enviar paquetes a Estados Unidos, por parte de la aduana estadounidense, no tenemos otra opción que suspender temporalmente estos envíos”, confirmó a la AFP un responsable de La Poste en Francia.