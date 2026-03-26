Dólar registró baja en el mercado oficial: este es el valor para este 26 de marzo

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.675, lo que significó una reducción de $ 13 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.688.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 16, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.691.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.694, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.661. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.675.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.313 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 703,76.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,31 %, llegando a las 99,705 unidades.

Este es el precio del dólar hoy. Foto: Getty Images

Fuerte alza del petróleo arrastra a las bolsas

El petróleo subió con fuerza este jueves ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subió un 5,74 % a 108,09 dólares el barril hacia las 17H00 GMT.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió un 5,28 % a 95,09 dólares el barril.

“Continúa la montaña rusa en el mercado”, comentó Joshua Mahony, analista jefe de mercados en Scope Markets.

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La tendencia a la baja comenzó en Asia, se confirmó en Europa y continúa en Wall Street.

El índice Nikkei de Tokio cayó un 0,2 %, al tiempo que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Manila y Yakarta se mantuvieron en terreno negativo.

Al cierre, París cedió un 0,98 %, Fráncfort 1,50 % y Londres 1,33 %. Milán terminó con una caída de un 0,71 % y Madrid 1,21 %.

En Estados Unidos, Wall Street operaba con pérdidas y el Nasdaq caía un 1,48 %, el S&P 500 1,06 % y el Dow Jones 0,66 %.

Fuerte alza del petróleo arrastra a las bolsas. Foto: Getty Images

Irán mantiene, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa un 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo.

“Cuando el precio del petróleo sube, el mercado sigue un mismo guion: se produce una venta masiva de acciones y bonos”, explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.