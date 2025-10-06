El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio de $3.858. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando/perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.858, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.874.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.870.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.870, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.840. El promedio cotizado se encuentra en $3.853.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 872,33millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 727,55.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,40 % llegando a las 97,805 unidades.

Este fue el movimiento de la moneda. | Foto: Adobe Stock

Lula pide a Trump eliminar aranceles punitivos a Brasil en primera llamada telefónica

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, urgió a su par estadounidense Donald Trump, a eliminar los aranceles punitivos contra Brasil durante la primera llamada telefónica desde que el multimillonario volvió a la Casa Blanca.

Después de meses de confrontación, Lula y Trump conversaron durante 30 minutos en un “tono amistoso”, indicó la presidencia brasileña en un comunicado.

Lula pidió “la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas”.

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos es objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Además, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a altos funcionarios, en especial al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, condenado el mes pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Lula da Silva y Donald Trump tuvieron una conversación en la que se habló de aranceles. | Foto: AFP

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, dijo a periodistas que el encuentro telefónico “fue positivo” desde el punto de vista económico, sin dar más detalles.

La videollamada se gestó luego de que Lula y Trump se cruzaran el mes pasado en la Asamblea General de la ONU y ambos mandatarios dieran cuenta de una buena “química”.

Según la presidencia brasileña, Lula y Trump intercambiaron teléfonos para establecer una “vía de comunicación directa” y acordaron reunirse personalmente “en breve”. El mandatario brasileño sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asean, en Malasia, este mes.