Dólar registró buena baja en Colombia: así se movió este 6 de octubre
Así fluctuó la divisa en la jornada de este lunes.
El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio de $3.858. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando/perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.
Para hoy 6 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.858, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.874.
Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.870.
Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.870, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.840. El promedio cotizado se encuentra en $3.853.
En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 872,33millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 727,55.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,40 % llegando a las 97,805 unidades.
