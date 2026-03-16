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Dólar se impulsó al alza en Colombia: precio oficial del 16 de marzo

Este es el valor del dólar en el mercado spot de la BVC.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 2:28 p. m.
Este es el valor de la divisa.
Este es el valor de la divisa. Foto: Adobe Stock

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 16 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.699, lo que significó un incremento de $14 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.685.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $29, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.670.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.707, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.665. El promedio cotizado se encuentra en $3.691.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,204 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 771,98.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,66 %, llegando a las 99,450 unidades.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Así se mueve el dólar hoy. Foto: El País

China y EE. UU. afirman que sus negociaciones comerciales han sido “constructivas”

China y Estados Unidos afirmaron este lunes haber mantenido negociaciones económicas y comerciales “constructivas” en París, en plena guerra en Oriente Medio.

“Han sido constructivas y ponen de manifiesto la estabilidad de la relación”, declaró a periodistas el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras reunirse con una delegación china en la capital francesa.

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, también declaró a los periodistas que han coincidido en que unas relaciones comerciales bilaterales estables benefician a ambos países y al mundo, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las dos delegaciones examinaron la posibilidad de establecer un mecanismo de trabajo bilateral para promover la cooperación comercial y en inversión, añadió.

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de marzo: así se mueve la moneda

Las negociaciones, celebradas durante el fin de semana y concluidas el lunes, fueron consideradas por muchos como el preludio de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín.

Washington anunció previamente que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el lunes a Fox News que “es muy posible que la reunión se retrase” debido a la guerra en Oriente Medio.

Estados Unidos anunció la semana pasada nuevas investigaciones comerciales contra 60 economías, incluida China, por sobrecapacidad industrial.

El sistema de misiles Typhon, recientemente desplegado por EE.UU. en Japón, marca un nuevo capítulo en la creciente tensión militar entre las dos potencias, Estados Unidos y China
China y EEUU afirman que sus negociaciones comerciales han sido “constructivas” Foto: Getty Images

Funcionarios estadounidenses afirmaron que las investigaciones se centrarán en “la falta de medidas contra el trabajo forzoso” y en si esto perjudica al comercio estadounidense.

Esta medida abre la puerta a nuevas sanciones, lo que provocó las críticas de China.

Pekín declaró el lunes que ha pedido a Washington “corregir sus prácticas comerciales erróneas”.

Li también reiteró que China se opone a este tipo de investigaciones “unilaterales”, informó Xinhua.