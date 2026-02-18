Divisas

Dólar se impulsó al alza y revirtió la tendencia del mercado: precio oficial del 18 de febrero

Este fue el comportamiento de la moneda durante la jornada.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
Así se mueve la divisa en el mercado spot.
El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 18 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.681, lo que significó un incremento de $ 17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.664.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.648.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.690, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.647. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.669.

Dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este 18 de febrero

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1

562 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 915,07.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,57 % llegando a las 97,610 unidades.

Así se mueve la moneda.
Producción industrial de EE. UU. supera las expectativas del mercado en enero

La producción industrial aumentó mucho más de lo previsto por los analistas en enero en Estados Unidos, impulsada por las actividades manufactureras, según la encuesta mensual de la Reserva Federal (FED) publicada el miércoles.

El índice registró un aumento del 0,7 % el mes pasado. Este indicador evalúa la producción del país en la industria manufacturera, extracción minera, producción de gas y electricidad.

Los mercados esperaban un incremento más modesto, del 0,3 %, según el consenso publicado por MarketWatch.

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

Estancada en diciembre, la producción de las industrias manufactureras repuntó un 0,6 % en un mes, un ritmo que no se veía desde febrero de 2025.

Sin embargo, las empresas del sector solo están operando de media al 75,6 % de su capacidad, “2,6 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972-2025)”, subraya el informe.

La reactivación del sector industrial es una prioridad del gobierno de Donald Trump.

Inflación
