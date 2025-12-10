Dólar se mantiene estable en Colombia y con precio elevado: valor oficial del 10 de diciembre

El dólar inició la cotización de este 10 de diciembre en un precio de $3.860, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.861.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.875. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.850. El precio promedio es de $3.866.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 89,84 millones, registrando además un volumen promedio de 538,01 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 99,380 unidades.

Así se mueve la moneda. | Foto: 123 Rf

Congreso de Colombia hunde nuevo proyecto de reforma tributaria de Petro

El Congreso de Colombia archivó el martes la nueva propuesta de reforma tributaria del presidente izquierdista Gustavo Petro, con la que el mandatario aspiraba recaudar unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional de 2026.

El texto incluía cambios en la recaudación del IVA, mayores impuestos por patrimonio para los más ricos y para compañías extranjeras que operan en Colombia. También proponía instaurar mayores mecanismos de control en la economía digital.

Una comisión del Senado hundió la tercera propuesta tributaria del Gobierno de Petro, con nueve votos en contra y cuatro a favor, en medio de un elevado déficit fiscal y los llamados a una reducción del gasto estatal por parte de organismos internacionales como el FMI.

“Acabamos de hundir la reforma tributaria del Gobierno de Petro. Le cumplimos al país, pero sobre todo le blindamos el bolsillo a los colombianos”, dijo en una declaración en video publicada en la red social X el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal y miembro de la comisión económica que tumbó el proyecto.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, impulsó desde el inicio de su mandato en 2022 varias reformas emblemáticas al sistema tributario, la salud y el trabajo.

Pero a ocho meses de dejar el poder, solo la laboral y pensional llegaron a ser ley.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria Ministro de hacienda, Germán Ávila | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A inicios de diciembre, Petro dijo que el hundimiento de su nueva reforma tributaria significaría un incremento en el déficit fiscal, lo que podría impactar el desarrollo de proyectos clave como el metro de Bogotá.