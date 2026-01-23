Dólar sigue a la baja en Colombia: este es el precio para el 23 de enero

El dólar inició la cotización de este 23 de enero en un precio de $3.605, lo que significó una baja de $25 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.630.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.625. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.590. El precio promedio es de $3.605.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de enero

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 45,82 millones, registrando además un volumen promedio de 458,200 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,02 %, llegando a las 98,160 unidades.

Esta es la variación de la moneda. Foto: Adobe Stock

Trump es visto como un “enemigo de Europa”, según un sondeo en siete países de la UE

Una estrecha mayoría de personas encuestadas en siete países de la Unión Europea considera al presidente estadounidense, Donald Trump, “un enemigo de Europa”, según un sondeo publicado este viernes por la revista francesa de geopolítica El Grand Continent.

La encuesta a 1.000 personas en cada uno de los siete países —Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia— tuvo lugar entre el 13 y el 19 de enero, después de que Trump expresara su voluntad de tomar el control de Groenlandia, territorio danés.

Un 51 % considera a Trump un “enemigo de Europa” frente a un 8 % que lo considera un “amigo”, según el sondeo de Cluster17. Esta corta mayoría se da en seis de estos países, salvo en Polonia, donde solo un 28 % califica su actitud de hostil.

En este país fronterizo con Rusia, que ve a Washington como un garante de su protección contra posibles amenazas de Moscú, un 48 % de los encuestados considera que el presidente estadounidense no es ni amigo ni enemigo (un 39 % de media en los siete países).

Dinarmarca, un aliado histórico de Washington en Europa, es sin embargo el país con un mayor número de encuestados que ven a Trump como un enemigo (58 %), al mismo nivel que España y por delante de Bélgica (56 %), Francia (55 %), Alemania (53 %) e Italia (52 %).

Sobre la operación militar estadounidense que llevó en enero a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un 63 % de los encuestados la considera “ilegal” por violar la soberanía nacional e internacional, frente a un 25 % que la considera “legítima”.