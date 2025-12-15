Dólar sube en Colombia este 15 de diciembre: precio oficial para el lunes

El dólar inició la cotización de este 15 de diciembre en un precio de $3.790, lo que significó un alza de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.788.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.814. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.789. El precio promedio es de $3.801.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 78,07 millones, registrando además un volumen promedio de 709,72 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 97,947 unidades.

Así se mueve el dólar. | Foto: getty images

China dice que crecimiento de venta minorista alcanza su nivel más bajo en tres años

Las ventas al detalle en China crecieron en noviembre a su ritmo más lento en casi tres años, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el país para relanzar el consumo, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El comercio minorista creció 1,3% interanual en noviembre, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el ritmo más lento desde diciembre de 2022, cuando se levantaron las duras restricciones contra el covid-19.

El resultado es inferior al pronóstico de la agencia financiera Bloomberg, de 2,9%.

China ha intentado revivir el consumo interno los últimos años, golpeado por una prolongada crisis de endeudamiento en el enorme sector inmobiliario del país.

China es uno de los países que mueve la economía del mundo. | Foto: 123 RF