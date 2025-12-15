Suscribirse

Dólar sube en Colombia este 15 de diciembre: precio oficial para el lunes

Así se mueve la moneda americana en el mercado spot.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 2:06 p. m.
El dólar inició la cotización de este 15 de diciembre en un precio de $3.790, lo que significó un alza de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.788.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.814. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.789. El precio promedio es de $3.801.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 78,07 millones, registrando además un volumen promedio de 709,72 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 97,947 unidades.

China dice que crecimiento de venta minorista alcanza su nivel más bajo en tres años

Las ventas al detalle en China crecieron en noviembre a su ritmo más lento en casi tres años, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el país para relanzar el consumo, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

El comercio minorista creció 1,3% interanual en noviembre, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el ritmo más lento desde diciembre de 2022, cuando se levantaron las duras restricciones contra el covid-19.

El resultado es inferior al pronóstico de la agencia financiera Bloomberg, de 2,9%.

China ha intentado revivir el consumo interno los últimos años, golpeado por una prolongada crisis de endeudamiento en el enorme sector inmobiliario del país.

Pese al bajo nivel de gastos, la economía China se ha sustentado en sus robustas exportaciones, que permanecen resiliente ante la feroz guerra comercial con Estados Unidos.

