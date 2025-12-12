El dólar terminó la jornada de este viernes con un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 12 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.802, lo que significó una reducción de $ 8 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.810.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.790.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.810, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.766. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.788.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.323 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 807,20.

Este es el valor del dólar durante la jornada. | Foto: Adobe Stock

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 % llegando a las 97,980 unidades.

EE. UU. anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y petroleros venezolanos

Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump.

La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una nueva escalada en la crisis entre ambos países.

“Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señala un comunicado del Departamento de Estado.

La administración Trump recuerda que “en octubre de 2022, el gobierno anterior (del presidente Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”.

“Ambos hombres regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico”, asegura el texto.

Las sanciones son monitoreadas por el Departamento del Tesoro.

“La medida de hoy (jueves) también apunta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, e identifica seis buques como propiedad bloqueada”, añade el comunicado.

El buque que fuerzas estadounidenses asaltaron en el Caribe también estaba sometido a sanciones, en ese caso por sus vínculos con Irán y el grupo Hezbolá.

EE. UU. anuncia sanciones contra Maduro. | Foto: AFP

Los dos sobrinos de Maduro condenados en Nueva York tras su detención en 2016 son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores.