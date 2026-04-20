Dólar terminó a la baja en Colombia: precio oficial para este 20 de abril

El dólar terminó la jornada de este lunes con un comportamiento volátil. Durante todo el día mantuvo una tendencia a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 20 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.569, lo que significó una reducción de $24 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.593.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $16, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.585.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.587, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.563. El promedio cotizado se encuentra en $3.573.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,146 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 816,63.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 %, llegando a las 97,877 unidades.

El dólar bajó hoy. Foto: Getty IMAGES

EE. UU. abre portal para reembolso de aranceles aduaneros

La agencia estadounidense de Aduanas anunció el lunes que ya está disponible el portal web para que las empresas soliciten el reembolso de los aranceles a las importaciones anulados por la Corte Suprema.

Si la solicitud es aprobada, la devolución se hará en un plazo de 60 a 90 días, precisó la agencia en su sitio web.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 20 de febrero buena parte de los gravámenes establecidos por el presidente Donald Trump, por considerar que carecía de poderes para imponerlos.

Estas tarifas aduaneras generaron 166.000 millones de dólares de ingresos y ahora pueden reembolsarse.

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De momento, solo se tendrán en cuenta las solicitudes por trámites aduaneros no finalizados o de productos que entraron hace menos de 80 días.

En un comunicado publicado el lunes, la empresa de transporte FedEx anunció su intención de transferir a los clientes las sumas reembolsadas por la administración estadounidense.

Según documentos judiciales, al 9 de abril cerca de 56.500 empresas ya habían iniciado trámites para solicitar el reembolso de aranceles, por un total de aproximadamente 127.000 millones de dólares.

Tras la decisión de la Corte Suprema, la agencia de Aduanas pidió a la justicia más tiempo para poner en marcha los reembolsos.

EEUU abre portal para reembolso de aranceles aduaneros Foto: AFP

La administración debe, en efecto, verificar los documentos relativos a más de 53 millones de entradas de productos en Estados Unidos.

En total, la agencia estima que 330.000 empresas han importado productos desde la entrada en vigor de los aranceles.

Después de la anulación, Trump anunció de inmediato un nuevo gravamen del 10 % basándose en otro dispositivo legal.