El precio del petróleo se desploma hasta los 95 dólares tras el alto el fuego con Irán

Los precios del petróleo se desploman nuevamente hacia los 95 dólares por barril, y los mercados bursátiles se disparan en todo el mundo el miércoles después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza de obligar a “toda una civilización” a morir en la guerra con Irán.

Irán y EE. UU. abrirán dos semanas de negociaciones; Teherán se comprometió a reabrir el estrecho de Ormuz

El S&P 500 subió un 2,3% después de que Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas con Irán, menos de 90 minutos antes de la fecha límite que Trump había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz y permitiera la salida de los petroleros del golfo Pérsico .

El Dow Jones Industrial Average subió 1.165 puntos, o un 2,5%, a las 11:45 a. m. (hora del este), y el Nasdaq Composite subió un 2,8% tras las ganancias aún mayores registradas en los mercados bursátiles europeos y asiáticos.

Los precios de las acciones siguen por debajo de los niveles previos a la guerra. Y los precios del petróleo siguen siendo significativamente más altos debido a la amenaza latente de que la guerra continúe y mantenga bloqueada la producción de petróleo en la zona del Golfo Pérsico en Oriente Medio.

El petróleo es un insumo clave a nivel mundial. Foto: adobe stock

Parte de la euforia que provocó movimientos explosivos en los precios de las acciones y del petróleo a primera hora del miércoles se desvaneció a medida que avanzaba la mañana, y los mercados financieros han sido propensos a sufrir cambios bruscos y repentinos debido a la profunda incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación en la guerra.

“Hay motivos para ser optimistas, pero aún es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, se trata de Trump”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex.

Los expertos esperan más modificaciones en el valor del petróleo. Foto: El País

En lo que va de la guerra, Trump ha fijado varios plazos para que Irán abra el estrecho de Ormuz, una vía principal para que el petróleo llegue a los consumidores de todo el mundo desde el Golfo Pérsico, y ha amenazado con graves repercusiones si Irán no lo hace, solo para luego posponerlas.

Trump detiene el ataque a Irán, tras recibir una propuesta de 10 puntos. Había dicho: “Esta noche morirá toda una civilización”

El precio del barril de petróleo crudo de referencia estadounidense se desplomó un 15,6%, hasta los 95,32 dólares, tras haber estado a punto de caer a 91 dólares a primera hora de la mañana.

El crudo Brent, de referencia internacional, se desplomó un 13%, hasta los 95,12 dólares por barril. Si bien superó brevemente los 119 dólares cuando la preocupación por la guerra con Irán alcanzó su punto álgido, aún se mantiene por encima de los aproximadamente 70 dólares que costaba antes del conflicto.

*Con información de AFP.