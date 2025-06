El ‘sueño americano’ ahora es remoto: cada vez más jóvenes trabajan para empresas del exterior

Sin embargo, debido a la transformación digital, este sueño ya no se concentra únicamente en el gigante americano. Ya no es necesario hacer maletas ni cruzar fronteras, pues hoy, cada vez más jóvenes trabajan para empresas del exterior sin salir de sus casas. Los contratos remotos, los pagos en dólares y los horarios flexibles han convertido esta modalidad laboral en una opción cada vez más atractiva.

“Llevaba dos meses buscando trabajo y pasé bastantes hojas de vida, estuve en varios procesos, pero ninguno se concluyó, siempre me sacaban en el penúltimo o en el último filtro. Entonces, al ver que no conseguía trabajo acá, decidí optar por otras alternativas y, efectivamente, corroboré que las empresas americanas y canadienses son mucho más ágiles en sus procesos de contratación y de seguimiento de nuevo personal, opté por esta opción y fue la que mejor se me dio”.