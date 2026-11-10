Esta sería la nueva UVT para 2027, con la que los contribuyentes tendrán que pagar impuestos en la Dian

Una vez el Dane entregó los resultados de la inflación de la clase media a octubre, se puede estimar el valor de la UVT-Unidad de Valor Tributario para 2027, según lo indica la norma del Estatuto Tributario.

En esos 12 meses, mientras la inflación total subió a 6,30 %, la de la clase media se ubicó en 6,32 %, y es esta la que se utiliza para establecer la UVT del próximo año.

La Dian tendrá que emitir una resolución, certificando el valor oficial de la unidad con la cual, los colombianos tendrán que hacer todas las cuentas relacionadas con la Dian.

Mientras tanto, el cálculo preliminar indica que la UVT para 2027 será de 55.684 pesos, cifra que resulta de agregar el porcentaje de la inflación de clase media, al valor de la UVT de este año, que es de 52.374 pesos.

Dian. Foto: Getty Images - @DIANColombia en X - Composición SEMANA

Todo lo que se puede calcular con la UVT

La UVT se estableció en Colombia por ley, desde 2006, justamente para que los cálculos de todo lo que tiene que ver con el sistema tributario, resultaran más fáciles de hacer, solo a partir de unas equivalencias. El objetivo fue evitar que cada anualidad se tuviera que estar pasando por el Congreso de la República cada vez que cambiara la inflación o el salario mínimo, que eran las variables que antes se usaban para esos fines.

La sanción mínima: así las cosas, con la UVT para 2027, una vez la certifique oficialmente la Dian, se puede calcular que el valor mínimo de una sanción sería de 556.840 pesos, es decir, 10 UVT.

Declarantes de renta: para ser declarante de renta por los ingresos del próximo año, según las normas establecidas, hay unos 5 requisitos que aplican a las personas naturales. El primero de ellos es el de tener un patrimonio bruto equivalente a 4.500 UVT, esto sería a partir de 250.578.000 de pesos.

Tarjeta de crédito. Foto: Getty Images

Ingresos brutos: la persona que declara renta tiene que haber obtenido ingresos brutos totales en el año iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, 77.957.600 pesos.

Ese mismo valor aplica para compras con tarjeta de crédito, compras y consumos totales, al igual que consignaciones bancarias. Con uno solo de esos requisitos se entra a ser declarante de renta, lo que, sin embargo, no implica tener que pagar el impuesto.

Ingreso desde el cual le harán retefuente

En cuanto a la retención en la fuente, que en la tabla actual parte de una base gravable depurada, de 95 UVT, lo que equivale a 5.289.980 pesos, implica que, el salario o ingreso que habría que tener para que le hagan retefuente al ciudadano, es de 7.750.890 pesos. Ello, teniendo en cuenta que a la base que efectivamente está gravada se llega descontando los pagos de la seguridad social (mínimo, para un trabajador, son del 9 % = 4 % por salud; 4 % por pensión y 1 % de solidaridad). Además, al empleado le permiten deducir el 25 % como renta exenta.

En todo caso, además de esperar que la Dian emita oficialmente la resolución, certificando la UVT para 2027, hay que tener en cuenta que también está en capilla una Ley de Rescate Económico, que busca introducir modificaciones en la manera de pagar impuestos en Colombia, entre ellas, la de la retención en la fuente y el gravamen a la renta.