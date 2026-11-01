Fecode se pronuncia tras la salida de Fiduprevisora del Fomag y advierte que el déficit de la salud sigue sin resolverse

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), emitió un comunicado oficial declarándose en estado de ‘máxima alerta’ debido a la terminación del contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora.

El hoyo negro del Fomag: un faltante de 2,3 billones de pesos estaría dejando en riesgo a pacientes con cáncer, VIH y epilepsia

La organización sindical le exigió al Gobierno un plan de transición público, verificable y financiado para el sistema de salud de los maestros.

Además, en su comunicado señalan que la finalización de este acuerdo de fiducia mercantil no extingue los derechos de los maestros, no liquida el Fomag, no deroga la Ley 91 de 1989 y no cambia por sí sola el modelo de salud vigente.

El déficit que denuncia Fecode

Fecode expuso también que existe una grave alerta financiera para el sistema de salud de los maestros: de acuerdo con el diagnóstico del Ministerio de Educación, se proyecta un déficit de $2,699 billones al cierre de este año.

Por ello, la organización recordó del traslado de $859.286 millones del rubro de pensiones hacia salud para evitar una parálisis inmediata.

Sin embargo, Fecode advirtió que aún queda un saldo en rojo de $1,84 billones sin fuente de financiación identificada para la salud de los maestros.

La organización sindical le exigió al Gobierno un plan de transición público, verificable y financiado para el sistema de salud de los maestros. Foto: @fecode en X

El pliego de exigencias de Fecode

Entre las peticiones prioritarias, el sindicato demandó la garantía de atención integral médica sin barreras ni interrupciones. Esto incluye desde consultas generales y especializadas hasta urgencias, hospitalizaciones, cirugías, exámenes diagnósticos y rehabilitación, con especial énfasis en la continuidad de los tratamientos para enfermedades crónicas y de alto costo.

Asimismo, la federación exigió la entrega oportuna y completa de medicamentos y tecnologías en salud, así como el normal funcionamiento de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo las valoraciones médico-laborales de los docentes activos.

En materia prestacional, Fecode reclamó celeridad en los trámites, reconocimientos y pagos de cesantías, mesadas pensionales y cumplimiento de fallos judiciales.

Para evitar el colapso de la red asistencial y la suspensión de servicios, la agremiación subrayó la urgencia de mantener un flujo de caja constante hacia las IPS y prestadores de salud.

El fin de 36 años de Fiduprevisora

El pronunciamiento de los maestros se da como respuesta directa a la decisión tomada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella el pasado 30 de octubre de no renovar el Contrato de Fiducia Mercantil 083 de 1990 con Fiduprevisora S.A.

La determinación puso punto final a un esquema administrativo ininterrumpido de 36 años en el manejo de los recursos del Fomag.

La terminación del vínculo contractual obedeció al desborde operativo del sistema de salud: el Ministerio de Educación reportó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas acumuladas desde 2024 por barreras de acceso a citas y medicamentos.

A esto se sumó una parálisis contractual crítica revelada por la Superintendencia de Salud: de 3.934 prestadores inscritos en el país para atender a los profesores, en octubre solo figuraba un contrato debidamente formalizado.

Además, el fondo arrastra deudas con la red médica por más de $2,4 billones, de las cuales el 51 % ($1,24 billones) presenta una mora superior a los 180 días.

Ante este escenario, el Ejecutivo activó un plan de transición de un año, que puede ser prorrogable por doce meses adicionales, vigilado por la Supersalud para asegurar que no se frenen los tratamientos ni el pago de pensiones.

La terminación del vínculo contractual obedeció al desborde operativo del sistema de salud Foto: Colprensa

¿Cuál es el origen de la crisis en el sistema de salud de los maestros?

La crisis actual tiene su origen en el cambio de modelo asistencial implementado el 1 de mayo de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el Acuerdo 03 del Fomag.

Dicha reforma transformó radicalmente la estructura financiera: los pagos por evento y medicamentos pasaron de representar el 70,7 % de las cuentas a dispararse al 89,4 % en 2026, mientras que las modalidades de capitación se desplomaron del 21,6 % a apenas el 7,1 %.

Esto provocó una escalada en el gasto mensual de fármacos, que saltó de $36.700 millones en 2024 a más de $100.500 millones en 2026. En paralelo, la Contraloría General alertó sobre 61 hallazgos de irregularidades y pagos superiores a $4,4 billones presuntamente realizados sin los debidos soportes.

Las consecuencias operativas y financieras golpearon directamente a los usuarios: registros oficiales documentan el traslado forzoso de más de 3.400 pacientes oncológicos en Antioquia y centenares en Chocó y el suroccidente del país, así como afectaciones a usuarios con VIH en Bogotá y Cali, e interrupciones en la entrega de suministros clave para pacientes con epilepsia y bombas de insulina en regiones como el Huila.

Frente a la incertidumbre generada por la transición administrativa, Fecode reiteró que la Ley 91 de 1989, la norma fundacional que creó el Fomag como cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial y régimen de excepción, continúa plenamente vigente.

Por esta razón, la agremiación docente enfatizó que la salida de la fiduciaria no exime al Estado de su responsabilidad constitucional y financiera, e instó a los educadores de todo el país a mantenerse movilizados y vigilantes para impedir cualquier retroceso en sus conquistas laborales y asistenciales.