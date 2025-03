Fedearroz recuerda que el Gobierno “suspendió el mecanismo idóneo” para los arroceros: ¿en qué consistía?

Esa es la importancia grande que tiene el arroz en la mesa de todos los colombianos. “¿De qué consumo per capita podemos hablar de arroz en Colombia y cuáles son las regiones más consumidora de arroz?”, le preguntaron en el video. “Pues el último dato del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) arrojó que eran 46 kilos per cápita y en la Costa, en la costa pacífica y en la costa atlántica, el consumo ronda los 60 kilos per cápita”, explicó.