Gastos imprevistos: la principal razón por la que los colombianos piensan endeudarse

Aunque mejora la percepción sobre las finanzas del hogar, la inflación y el empleo siguen siendo las mayores preocupaciones.

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 7:55 p. m.
Los consumidores recurren cada vez más a descuentos y control del gasto.
Los consumidores recurren cada vez más a descuentos y control del gasto. Foto: Getty Images

Los hogares colombianos inician 2026 con un optimismo moderado sobre su situación financiera, marcado por una mayor confianza en los ingresos, pero acompañado de decisiones prudentes frente al gasto y el endeudamiento. Así lo evidencia el más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Según los resultados, el 40 % de los encuestados aseguró que las finanzas de su hogar estaban mejor de lo esperado, una cifra que representa un aumento de tres puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. En contraste, quienes reportaron una situación financiera peor descendieron del 30 % al 25 %, lo que refleja una mejora gradual en la percepción económica.

El optimismo hacia el futuro también mostró avances. El 76% de los colombianos manifestó una visión positiva sobre sus perspectivas financieras y el mismo porcentaje espera un crecimiento de sus ingresos durante los próximos 12 meses, ambos indicadores dos puntos por encima de los registrados un año atrás.

No obstante, se advierte que las preocupaciones estructurales siguen presentes. La inflación continúa siendo el principal foco de inquietud para el 67 % de los encuestados, seguida por el empleo, que preocupa al 58 %, evidenciando que el costo de vida y la estabilidad laboral siguen condicionando las decisiones financieras.

En materia de consumo, los hogares muestran una menor necesidad de recortes drásticos, aunque mantienen hábitos de control. El 52 % afirmó haber reducido gastos discrecionales, como salidas, viajes o entretenimiento, frente al 60 % registrado el año anterior. Además, el 33 % indicó haber acelerado el pago de sus deudas y el 26 % aumentó su ahorro destinado a emergencias.

De cara a 2026, la cautela persiste, aunque con señales de menor restricción. El 37 % espera reducir gastos discrecionales y el 38 % anticipa aplazar compras grandes, cifras ligeramente inferiores a las del año previo.

El crédito continúa ocupando un papel central en la planeación financiera. El 61 % considera que el acceso al crédito es extremadamente o muy importante para cumplir sus objetivos económicos, mientras que el 47 % afirmó tener suficiente acceso, cinco puntos más que hace un año.

El ahorro para emergencias gana terreno entre los hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto

El 42 % de los colombianos planea solicitar nuevos créditos o refinanciar deudas. Entre quienes contemplan endeudarse, los créditos personales siguen siendo los más comunes, aunque se observó un aumento en la intención de solicitar créditos de vivienda y de vehículo, con incrementos anuales del 6 % y 2 %, respectivamente.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 38 % de quienes planean tomar crédito lo haría principalmente para estar preparado ante gastos inesperados, lo que refleja un enfoque más preventivo. En el caso de la refinanciación, el 43 % señaló como principal motivación la reducción de tasas de interés.

¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

También muestra una adaptación de los hábitos de compra. El 58 % afirmó buscar descuentos con mayor frecuencia, el 47 % compra en comercios más económicos y el 33 % opta por marcas genéricas. Además, el 23 % indicó haber aprovechado con mayor frecuencia las promociones ofrecidas por tarjetas de crédito.

