Gobierno De La Espriella buscaría el retiro forzoso de trabajadores que ya están pensionados en el Estado, incluidos docentes

El Gobierno de Abelardo De La Espriella buscaría implementar una de sus propuestas de campaña. Se trata de retirar de la fuerza laboral a millones de pensionados en el país, quienes permanecen trabajando pese a estar jubilados, y realizar un relevo generacional en distintas entidades del Estado.

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El decreto establecería nuevas condiciones para el retiro de funcionarios que ya tienen una pensión y que continúan trabajando. Esta iniciativa fue impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien promueve un relevo generacional para que nuevas personas puedan entrar a la administración pública.

Docentes del sector público podrían verse afectados por la eventual medida, que aún no ha sido expedida. Foto: AFP

Es importante tener en cuenta que la propuesta alcanza al sector educativo, por lo que son miles los docentes del sector público que podrían ser retirados, lo que causa una fuerte tensión entre organizaciones sindicales y representantes del magisterio.

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El decreto no ha sido expedido, por lo que se desconoce cuántos trabajadores serían incluidos en la medida, las excepciones y las fechas de implementación.

El debate se centra en la continuidad laboral de funcionarios pensionados y no en la pérdida de sus mesadas. Foto: Creada por Gemini AI

Restrepo aseguró que el Estado necesita facilitar esta transición en sus plantas de personal para que los cargos ocupados actualmente por trabajadores pensionados queden disponibles para nuevos funcionarios.

Es importante aclarar que la iniciativa no buscaría retirar la pensión de ningún jubilado, pues se respetarán los derechos ya adquiridos. La discusión se centra únicamente en la permanencia de estos jubilados en sus puestos de trabajo públicos.

Hasta ahora no se conocen el texto definitivo, las excepciones ni la fecha de implementación del decreto. Foto: 123RF

Actualmente, la normativa colombiana permite que las personas puedan trabajar en esta condición hasta que llegue la edad de retiro forzoso, que es hasta los 70 años para quienes se encuentran dentro de esta normativa.