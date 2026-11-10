Gobierno dio a conocer bases del Plan de Desarrollo, le apuesta al capitalismo popular: estas son las metas

Se veía venir. Desde la campaña de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, se fue posicionando la expresión “Patria Milagro” y ese es el nombre que ahora se oficializa, luego de que se dieran a conocer las bases del Plan de Desarrollo 2026-2030: “Colombia, la Patria Milagro”.

El extenso documento, de más de 400 páginas, plantea la meta estratégica de que Colombia abandone el atraso y la informalidad para ubicarse entre los 25 países más prósperos, seguros y democráticos del planeta.

La apuesta del Gobierno es que los principios que guíen a Colombia en el cuatrienio sean la vida, la familia, la libertad y la seguridad.

En ese contexto, se plantean tres pilares fundamentales:

Desarrollo desde las regiones: se busca sustituir el enfoque centralista que ha venido aplicando Colombia con una planificación que nace en los territorios y se organiza alrededor de 13 Regiones Milagro. Megaproyectos como motores: se refiere al objetivo de ir más allá de las obras de infraestructura y poner el foco en megaproyectos que impliquen decisiones estratégicas de gran escala, capaces de atraer inversión privada y transformar la estructura productiva regional, señala el documento. Decisiones habilitantes: uno de los apartes del Plan de Desarrollo se refiere a la búsqueda de decisiones habilitantes concretas (normativas, de seguridad y de gestión) para desencadenar la ejecución inmediata de las inversiones; es decir, salir del círculo de tratar de resolver sin que se llegue a concretar.

Siete ejes

Siete ejes se evidencian en el abultado documento que será la base para el Plan de Desarrollo como proyecto de ley, el cual se llevará al Congreso de la República en los primeros meses de 2027: