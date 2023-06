Inclusión financiera sigue en alza y más de la mitad de los colombianos tienen productos de este tipo, especialmente billeteras digitales

El pasado 20 de junio, la Superintendencia Financiera (SFC) junto a la Banca de Oportunidades (BdO), presentaron el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) de 2022, en el cual dieron a conocer los principales indicadores sobre el estado y evolución de acceso, uso, cobertura y transaccionalidad de los productos y servicios financieros del país.

En primer lugar, el informe señaló que el indicador de acceso a productos de depósito, transaccionales y de crédito continuó creciendo el año anterior, llegando a la cifra de 92.3% y correspondiendo a 34.7 millones de adultos colombianos, adicionando 1.2 millones de habitantes en contraste con 2021.

Esta cifra se vio impulsada principalmente por los productos de depósito o transaccionales, los cuales se incrementaron en 91.3%, significando un aumento de 2.2 pp. frente al año posterior. Entre estos, el producto destacado fueron los depósitos de bajo monto (billeteras digitales), debido a que el 62.3% de los adultos colombianos tienen al menos una de estas.

Las billeteras digitales están siendo uno de los medios digitales con mayor uso en la población colombiana. - Foto: Getty Images

Con respecto al uso, Superfinanciera señaló que hubo una tendencia similar, debido a que el número de adultos con al menos un producto activo o vigente creció de 27 a 29.1 millones de habitantes entre 2021 y 2022, por lo que el indicador quedó en 77.2 % (crecimiento de 2.4 pp.)

La cuenta de ahorros sigue siendo el producto con mayor penetración en la sociedad colombiana. Con corte a diciembre de 2022, 29.9 millones de adultos tenían al menos una cuenta, siendo el 79.6% de la población colombiana. Los depósitos de bajo monto fueron el segundo producto de depósito al que los colombianos más accedieron.

En materia de productos de crédito, el porcentaje de adultos alcanzó la cifra de 36.2%, representando -al igual que los indicadores mencionados anteriormente- un aumento en contraste con 2021. Para este grupo, la tarjeta de crédito y el crédito de consumo siguieron liderando la lista de los productos más adquiridos. Después de estos apareció el microcrédito, reflejando una influencia en 6.3% de los adultos colombianos.

En 2022, aumentaron los indicadores relacionados con la inclusión financiera, especialmente en el uso de depósitos o transacciones financieras. - Foto: Cortesía - Monet

El panorama positivo va de la mano con la tendencia que se ha venido presentado a lo largo de Latinoamérica frente a la inclusión financiera de la región. El informe The State of Financial Inclusion post Covid-19 in Latin America and the Caribbean: New Oportunities for the Payments Ecosystem, hecho por Americas Market Intelligence y Mastercard reveló que el 79% de la población latinoamericana tiene acceso a servicios financieros básicos, especialmente en los relacionados con la inclusión financiera.

Este escenario ha representado que las transacciones digitales le ganen el pulso al dinero efectivo. Sin embargo, este último método no está descartado, sino que converge con la digitalización. Antes de la pandemia, gran parte de la población prefería el uso de efectivo para los gastos mensuales, pero ahora se han reducido al apostarle a otros métodos.

Los comercios han incursionado en proporcionarle a los clientes el uso de herramientas digitales, para hacer parte de la tendencia. - Foto: Getty Images

En los países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Perú) se ha venido observado una contracción en el uso de efectivo para los gastos mensuales. En el caso de Argentina, por ejemplo, hubo una disminución del 20%, siendo la más grande que el resto de naciones. La lista la siguen Brasil y México (-17%), Perú (-8%) y El Salvador (-5%). De este modo, los comercios han incrementado su permeabilidad con pagos digitales. El método de pago que más se ha venido usando en los comercios ha sido el P2P (transferencia bancaria), seguida por los mercados en línea y código QR.