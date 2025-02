Jóvenes que no estudian ni trabajan llegaron a 2,5 millones en Colombia: mujeres son las más afectadas

Desde hace algunos años, en las estadísticas y los análisis poblacionales se ha empezado a hablar de un grupo que muchos no comprenden. Se trata de los ninis, término que básicamente define a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, y que se encuentran viviendo una problemática complicada.

Los "ninis" son jóvenes entre 15 y 28 años que no están estudiando ni trabajando. | Foto: adobe stock

Es clave destacar que ser un “nini” no es necesariamente una elección personal. Muchos jóvenes se ven obligados a tomar esta situación debido a las circunstancias que los rodean. Además, ser un “nini” no implica necesariamente que estos jóvenes no estén haciendo nada. Algunos pueden estar involucrados en actividades informales, cuidado de familiares o buscando oportunidades por su cuenta.