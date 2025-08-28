La curiosa invitación que les hizo Claudia López a los colombianos: “No dejemos que Petro nos desquicie, hablemos del país”

Uno que otro aplauso sonaba de vez en cuando alrededor de lo que expuso Claudia López, precandidata presidencial, en el Congreso de Minería que adelanta la Asociación Colombiana del sector, en Cartagena.

López insistía en su profundo respeto y admiración por el empresariado, y a los que hacen parte del segmento de la minería les dijo: “Cuenten conmigo para desarrollar esta rama”.

En ese sentido, criticó al gobierno de Gustavo Petro y enfatizó en que en el suyo, de llegar a la Presidencia, “todo va a ser distinto”.

Expresó que “Petro es hipócrita”, al referirse al fracking, técnica de extracción de petróleo que ha sido satanizada en esta administración. “La política de Petro con la minería ha sido sectaria. Están haciendo fracking en Texas mientras nosotros importamos el 14 % del gas”.

En consecuencia, enfatizó en que “el Ecopetrol de Petro viene haciendo fracking”.

Panel judicial en el congreso de minería, realizado por la Asociación Colombiana de Minería, que agrupa a las empresas del sector. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En su intención de convencer al empresariado del sector minero, dijo que entiende que tienen una carga tributaria muy alta, pero que desafortunadamente no podrá bajarla con mucha rapidez. Repitió que plantearía el pacto del crecimiento, el cual implicaría que, una vez el país se alinee con la regla fiscal y que el crecimiento de la economía tenga crecimientos por encima del 4 % sostenible, empezaría a bajar impuestos al sector productivo.

Evadió el interrogante de con quién haría alianza