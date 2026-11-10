De todo el ramillete de nombres que figuró en el proceso de escogencia de un nuevo presidente de la Andi, tras la salida de Bruce Mac Master, quedaron dos aspirantes y, en la reunión que sostuvo este martes, 10 de noviembre, la Junta Directiva tomó una decisión.

Luz Stella Murgas, quien venía liderando la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), finalmente recibió la mayor votación y llevará la batuta en el gremio que agrupa a las empresas más grandes del país.

La participación de Murgas como líder gremial ha sido de estrecha interlocución entre empresas, Gobierno, Congreso, regiones y actores internacionales.

Su norte, hasta el momento, ha sido el de expresar ideas para promover soluciones que fortalezcan el abastecimiento, la competitividad, el acceso al gas natural y el desarrollo sostenible del país. De esa manera, la aspiración de los integrantes de la Junta Directiva es que siga con el mismo talante, teniendo en cuenta la sinergia que se requiere entre los empresarios y el Gobierno para sacar adelante el país.

Luz Stella Murgas. Foto: Caravana Films / Cortesía Naturgas

Perfil de Murgas

La nueva presidenta de la Andi es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución.

Su trayectoria profesional, principalmente como líder, acumula dos décadas en los sectores empresarial y minero-energético.

Entrenada en estrategia corporativa, regulación, política pública, promoción de inversión y relacionamiento institucional, su elección constituye un hito en la organización gremial empresarial. Es la primera mujer al frente de la Andi, después de más de 80 años de fundada.

Para algunos analistas, se trata de un mensaje poderoso sobre la capacidad de renovación de una institución de tantas décadas.

Logo de la Andi. Foto: Andi

Otros pergaminos de la nueva presidenta de la Andi

Luz Stella Murgas ha tenido experiencia en grandes empresas como Ecopetrol, de la cual hizo parte durante ocho años, participando en procesos estratégicos para la compañía, entre ellos su capitalización y salida al mercado accionario.

También acumuló experiencia en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hasta desempeñarse como vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas.

Entre 2017 y 2021 fue socia y gerente general de Lambda Consultoría, donde dirigió proyectos jurídicos, económicos, ambientales, sociales y de estrategia de negocios vinculados a los sectores minero-energético y de infraestructura.

En el ámbito internacional fue escogida como coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la International Gas Union (IGU).

Además, fue reconocida por la revista Forbes Colombia como una de las 100 mujeres poderosas de Colombia.