La Sociedad de Activos Especiales (SAE) presentará un portafolio inmobiliario valorado entre 3 millones y 80 millones de dólares, con el objetivo de atraer capital nacional y extranjero hacia proyectos productivos en Colombia. La oferta será presentada durante la Milagro Week 2026, que se realizará del 16 al 18 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.

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El portafolio está compuesto por inmuebles ubicados en Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Entre los activos disponibles se encuentran lotes en primera línea de playa, hoteles, centros comerciales, bodegas y otros bienes con potencial para desarrollar proyectos turísticos, comerciales, logísticos y empresariales.

Los precios de los inmuebles oscilan entre aproximadamente $9.700 millones y $259.000 millones, según las conversiones presentadas por la entidad.

El portafolio está compuesto por inmuebles ubicados en Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Foto: SEA

Durante el encuentro, la SAE buscará establecer contactos con family offices, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión y representantes de la banca multilateral, con el propósito de identificar aliados estratégicos interesados en desarrollar estos activos y promover su aprovechamiento económico.

La participación de la entidad se enmarca en su estrategia de transformar los bienes bajo su administración, algunos vinculados anteriormente a economías ilegales, en oportunidades de inversión, generación de empleo y desarrollo regional. La apuesta consiste en que estos activos dejen de ser bienes inmovilizados y puedan incorporarse a actividades productivas que contribuyan al crecimiento de las regiones donde están ubicados.

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La agenda del evento contempla tres jornadas. El 16 de noviembre se realizará la apertura y la presentación de las oportunidades de inversión en Colombia. El 17 tendrá lugar el Milagro Deal Day, enfocado en conexiones y oportunidades de negocio entre empresarios e inversionistas. Finalmente, el 18 se desarrollarán Colombia 2050 y Regulatory Lab, espacios dedicados a la visión de largo plazo del país y las condiciones regulatorias para movilizar capital.

Con esta participación, la SAE busca posicionar internacionalmente su portafolio inmobiliario y establecer alianzas que permitan convertir los activos estatales en proyectos con potencial económico y social.

La entidad también plantea esta estrategia como una oportunidad para conectar inversionistas con iniciativas que impulsen el turismo, la actividad empresarial y la generación de empleo en diferentes zonas del país.