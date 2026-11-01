MinHacienda aclara que personas con salarios de $3,1 millones no declararán ni pagarán renta con la Ley de Rescate Económico

El Ministerio de Hacienda y su jefe de cartera, Miguel Gómez, explicaron cuál sería el piso real de tributación que contempla la Ley de Rescate Económico para el impuesto de renta a personas naturales.

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Gómez aclaró que la iniciativa no cambia las reglas ni los topes para estar obligado a declarar renta y que el pago efectivo del gravamen comenzará únicamente para personas con ingresos brutos cercanos a los $5 millones al mes, no $3,1 millones.

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