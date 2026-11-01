MinHacienda aclara que personas con salarios de $3,1 millones no declararán ni pagarán renta con la Ley de Rescate Económico

El Ministerio de Hacienda y su jefe de cartera, Miguel Gómez, explicaron cuál sería el piso real de tributación que contempla la Ley de Rescate Económico para el impuesto de renta a personas naturales.
Gómez aclaró que la iniciativa no cambia las reglas ni los topes para estar obligado a declarar renta y que el pago efectivo del gravamen comenzará únicamente para personas con ingresos brutos cercanos a los $5 millones al mes, no $3,1 millones.
No es cierto que Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones. La ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas.https://t.co/E7Xc8XwB5C https://t.co/N7sl0CpnVP— Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) November 1, 2026
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