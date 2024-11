Mujeres en Colombia: ni matrimonio ni patrimonio

El matrimonio actual es drásticamente diferente al observado en siglos pasados, donde la relación de subordinación de la mujer hacia el hombre se daba a nivel económico, social y personal. Ya lo afirmaba Simone de Beauvoir en 1949 en su propio contexto: “La evolución económica de la condición femenina está en camino de trastornar la institución del matrimonio, que se convierte en una unión libremente consentida entre dos individualidades autónomas; los compromisos de los cónyuges son personales y recíprocos... La mujer ya no está acantonada en su función reproductora: esta ha perdido en gran parte su carácter de servidumbre natural y se presenta como una carga voluntariamente asumida… Sin embargo, la época que vivimos es todavía, desde el punto de vista feminista, un período de transición. Solamente una parte de las mujeres participa en la producción, y aun esas pertenecen a una sociedad en la que perviven antiguas estructuras, antiguos valores. El matrimonio moderno no puede comprenderse más que a la luz del pasado que perpetúa. ”

Sobre este último punto quisiera referirme, acerca de la estructura del mercado laboral de las mujeres y su cambio durante el último año ante la crisis derivada de la covid-19. En la más reciente Encuesta Integrada de Hogares de diciembre de 2020, de los 20,5 millones de mujeres en edad de trabajar, el 41% de las mujeres se encontraba ocupada, el 49% inactiva y el 9% desempleada. Esto es que más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar no hace parte de esa estructura productiva y no deriva ingresos del trabajo . En un país en el que la mayoría de los individuos percibe ingresos a través de su mano de obra, esto implica que buena parte de las mujeres está despojada de un mecanismo fundamental para acumular riqueza y construir patrimonio. De forma opuesta, para el caso de los 19,6 millones de hombres en edad de trabajar, el 66% se encontraba ocupado, el 7,5% desempleado y el 27,5% se encontraba inactivo.

Al observar el detalle de las características demográficas de ambas poblaciones, cerca del 81% de los hombres y mujeres manifiestan no estar casados. Es decir, buena parte de la población en edad de trabajar de nuestro país no tiene un compromiso vinculante sobre deberes y derechos conyugales, que incluyen derechos patrimoniales. Esta caracterización resulta interesante al observar la proporción de madres y padres solteros jefes de hogar en las encuestas, donde el número de madres solteras multiplica por 13 al número de padres solteros (528 mil mujeres versus 39 mil hombres), esto sin contar al resto de mujeres solteras, divorciadas o viudas que no se reportan como jefes de hogar en la encuesta. Allí debe existir un número considerable de madres sin pareja y que por falta de información no es posible conocer (una tarea pendiente de las estadísticas nacionales con enfoque de género).