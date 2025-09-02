Naturgas dice que inversión en gas para 2025 será de US$1.100 millones, pero sigue riesgo de déficit de 20 % para 2026

Una nueva apuesta en inversión confirmó el gremio de empresas de gas Naturgas para 2025, luego de haber cerrado el año anterior con 817.000 millones de dólares.

El 90 % de esos recursos se destinan a la exploración, pues el propósito es agregar nueva oferta de gas, por lo que en este año le apuntan a 1.100 millones de dólares.

Sigue el fantasma del déficit

El asunto en Colombia es tratar de reducir la importación de gas y alejar el fantasma de un déficit de esa fuente energética.

En ese sentido, los estimativos de Naturgas indican que el déficit para 2026, si no se agrega ninguna molécula en este tiempo, alcanzaría al 20 %. Entre tanto, en 2027 subiría a 26 %. Para el 2029 la cifra puede ser superior al 50 %.

Exploración de gas | Foto: Ecopetrol

Tarifas se han incrementado

Sumar gas importado para abastecer la demanda de vehículos, hogares e industria ha implicado un incremento en las tarifas, pues el gas que se trae de fuera siempre es más caro. Entre otras, porque hay que agregar tres costos adicionales para poderlo traer: la licuefacción, transportarlo en estado líquido por barco y cuando arriba hay que regasificarlo, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

“Estamos importando el 4 %. Si no agregamos reservas se subirá al 16 %”, dijo.

Lo que ha salvado a los usuarios de mayores precios en el gas es el clima. En verano se reduce la demanda de gas natural en los países del norte, en comparación con lo que se consume en invierno para calefacción. Por lo tanto, a menor demanda, menores precios en relación con los que se tenían en diciembre, argumentó Murgas.

Planta de producción de gas | Foto: Getty Images

En ese sentido, también recordó que los mayores costos en el servicio estuvieron en regiones en las que los contratos tuvieron que renovarse y, entre tanto, fue necesario reponer los volúmenes faltantes.

¿Cómo está la autosuficiencia?