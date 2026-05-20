Peajes Autopistas del Café. Concluye mesa técnica y deciden cobro diferencial para habitantes de la zona

En medio de protestas sociales y la incertidumbre alrededor de la estabilidad jurídica en el modelo de concesiones, que es el que ayuda a financiar los grandes proyectos de infraestructura, se levantó finalmente la mesa técnica que tuvo sentados a la ANI, el Ministerio de Transporte, el Invías, junto con los representantes del Gobierno y del poder legislativo.

En el cierre de la jornada, según la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, se lograron acuerdos, principalmente, para establecer tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café, ubicados en el departamento de Caldas.

Según explicó Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, la mesa de diálogo y concertación se adelantó en el peaje Tarapacá II, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que ha sido uno de los puntos de concentración de las protestas, adelantadas por comerciantes y transportadores, quienes argumentaban que han repagado el costo de la obra y la tarifa estaría muy alta.

Este contrato de concesión terminará en 2027, por lo que el presidente Gustavo Petro dijo que no se renovaría la mencionada concesión.

La salida, según se conoció luego de finalizar la mesa técnica, fue aplicar tarifas preferenciales de la siguiente manera.

Roberto Uparela, vicepresidente de Ani Foto: Suministrada a Semana API

De casi 18.000 a solo 700

Según la información suministrada por la ANI, las tarifas diferenciales beneficiarán a las comunidades de los municipios del área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y las Pavas.

Para obtener el beneficio de una reducción en la tarifa, los habitantes de las zonas definidas deberán certificar ante las alcaldías su lugar de residencia y especifica el vehículo que tendrá el beneficio.

La rebaja aplicará para vehículos de categoría I de vehículos (autos, camperos y camionetas), y categoría II (buses).

En consecuencia, de pagar $17.800 en la actualidad, pasarán a pagar $700.

Entre tanto, en el caso de las las categorías III en adelante la tarifa diferencial será proporcional, dijo la ANI.

Peajes de Autopistas del Café. Foto: X:@osoriosantiago

Politización del tema en época electoral

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), previo a la realización de la mesa técnica alrededor de la situación de orden público que se presentó en los peajes del Eje Cafetero, manifestó su posición de rechazo y pidió que no se politizara el asunto.