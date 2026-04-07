Plata para abrir negocios, la alternativa que abre el SENA a emprendedores

Para quitar del camino el que es uno de los principales obstáculos para iniciar un negocio: el de la financiación, el Sena abre una oportunidad para emprendedores.

A través del Fondo Emprender, las personas que tengan ideas viables de convertirlas en negocio, podrán acceder a recursos por más de 60 millones de pesos.

Claro está, el Sena puso sus requisitos, pues se trata de recursos públicos con los cuales, además de apalancar los emprendimientos, también se financiarán capacitaciones para su negocio.

Desde la perspectiva del Sena, uno de los requisitos es que el proyecto tenga impacto social y de generación de empleo.

En materia de beneficiarios también se estableció una prioridad y es la población que hace parte de la economía popular, en línea con la intención del Gobierno de promover los negocios de iniciativa de campesinos y población de menores ingresos.

Emprendedores Foto: Foto: cortesía OFICINA DE COMUNICACIONES ALCALDÍA DE BARANOA

De paso, se impulsa el emprendimiento, que es una alternativa para el empleo en Colombia, que ha estado bajo control, con tasas de desocupación por debajo de un dígito.

Aunque la oportunidad será para negocios de todo tipo, también se establecieron como prioridades, los que están enfocados al sector agrícola, a la tecnología, al comercio y a los servicios.

Así que, si se le encendió el bombillo con una idea de negocios, es la oportunidad.

Noticia en desarrollo...