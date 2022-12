Grabaciones, conocidas por SEMANA, dejan en evidencia el papel de los cuatro miembros del GEA que renunciaron para no decidir en dicha OPA.

¿Por qué alguien estaría ofreciendo US$ 15 por una acción que no vale eso?: la pregunta de Santiago Cuartas, en junta de Sura sobre OPA por Nutresa

SEMANA tiene en su poder grabaciones que revelan la actuación de los cuatro miembros del GEA que renunciaron para no tomar una decisión sobre la OPA por Nutresa.

El expresidente de la Junta Santiago Cuartas se escucha preguntando: ¿por qué alguien estaría ofreciendo US$ 15 por una acción que no vale eso?

En ese momento la OPA de IHC por Nutresa estaba alrededor de $75.000 por acción, mientras el valor fundamental entregado por el Bank Of America a los miembros de la Junta reflejaba una valoración de alrededor de $ 45.000 por acción.

Tan premeditada estaba la renuncia de los cuatro miembros del GEA que, en la junta del 8 de noviembre, no solamente hicieron solicitudes adicionales de información a los asesores. También acordaron reunirse de nuevo, dos días después, el 10 de noviembre.

En la grabación en poder de SEMANA no quedó registro alguno de los argumentos que después expusieron en sus cartas de renuncia Luis Javier Zuluaga Palacio, Sebastián Orejuela Martínez, Pablo Londoño y Santiago Cuartas.

Cabe recordar que Londoño y Zuluaga fueron dos de los 7 integrantes del GEA que viajaron a Abu Dabi para tratar de negociar con IHC, según contó La W.

Según abogados consultados por SEMANA, los cuatro miembros de la Junta que renunciaron podrían tener responsabilidades civiles y penales por los daños ocasionados.

Aunque la alta gerencia de Sura ,en nombre de la compañía, demandó a los miembros de junta postulados por JGDB Holding, no hizo lo mismo con los cuatro postulados por el GEA que renunciaron para bloquear la OPA. Esto no quiere decir que un accionista que se sienta afectado por sus actuaciones no decida emprender acciones legales para hacer respetar sus derechos.

Londoño es sobrino de Manuel Santiago Mejía, integrante del GEA y conocido por su activismo político y cercanía con militares retirados. Mientras tanto, Zuluaga Palacio es accionista y proveedor de Nutresa.

Lo más probable es que pronto se conozcan acciones contundentes en contra de las cuatro personas que renunciaron.

