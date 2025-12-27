A lo largo de los años, el dólar se ha convertido en una de las monedas de reserva internacional más importante del mundo y la más utilizada en las transacciones internacionales. Esto la ha convertido en la moneda oficial en varios países y por ello, muchos la ven como un activo resguardo, dada su solidez y seguridad.
Viajeros, inversionistas y ahorradores vigilan de cerca el comportamiento de la divisa para saber en qué momento pueden adquirirla y así obtener un buen beneficio en el precio o eventualmente aprovechar un incremento que les genere rentabilidad.
Las casas de cambio son importantes pues permiten que el proceso de adquisición se de mucho más sencillo y sin tantos documentos o trámites. Acá le contamos cómo se mueve la divisa.
Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando este sábado
Este sábado 27 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.04.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Estos son los precios definidos hoy para cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,724
|3,843
|119
|Cali
|3,650
|3,840
|190
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,637
|3,789
|152
|Pereira
|3,680
|3,770
|90
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|sábado 27 de diciembre de 2025
|3679.26
|3817.04
|3716.05
|viernes 26 de diciembre de 2025
|3679.26
|3817.04
|3706.94
|jueves 25 de diciembre de 2025
|3679.63
|3818.89
|3706.94
|miércoles 24 de diciembre de 2025
|3682.59
|3819.63
|3759.48
|martes 23 de diciembre de 2025
|3684.07
|3817.78
|3792.59
|lunes 22 de diciembre de 2025
|3692.22
|3824.44
|3817.93
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Kapital
|3,700
|3,820
|120
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,740
|3,820
|80
|El Condor Cambios
|3,730
|3,830
|100
|EuroDolar
|3,740
|3,860
|120
|Latin Cambios
|3,730
|3,830
|100
Es importante tener en cuenta que el mercado de casas de cambio es autónomo a la hora de definir sus precios. Esto significa que cada casa de cambio puede fijar los valores de compra y de venta como quiera y sin hacer caso a ninguna entidad oficial. Los valores allí fijados se rigen netamente por la ley de oferta y demanda.