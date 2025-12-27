Economía

Precio del dólar en casas de cambio: así fluctúa la divisa este 27 de diciembre

Así se mueve la moneda americana.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

A lo largo de los años, el dólar se ha convertido en una de las monedas de reserva internacional más importante del mundo y la más utilizada en las transacciones internacionales. Esto la ha convertido en la moneda oficial en varios países y por ello, muchos la ven como un activo resguardo, dada su solidez y seguridad.

Viajeros, inversionistas y ahorradores vigilan de cerca el comportamiento de la divisa para saber en qué momento pueden adquirirla y así obtener un buen beneficio en el precio o eventualmente aprovechar un incremento que les genere rentabilidad.

Volatilidad dólar
Así se mueve el dólar hoy en este mercado. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son importantes pues permiten que el proceso de adquisición se de mucho más sencillo y sin tantos documentos o trámites. Acá le contamos cómo se mueve la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando este sábado

Este sábado 27 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.04.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios definidos hoy para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7243,843119
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6373,789152
Pereira3,6803,77090
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 27 de diciembre de 20253679.263817.043716.05
viernes 26 de diciembre de 20253679.263817.043706.94
jueves 25 de diciembre de 20253679.633818.893706.94
miércoles 24 de diciembre de 20253682.593819.633759.48
martes 23 de diciembre de 20253684.073817.783792.59
lunes 22 de diciembre de 20253692.223824.443817.93
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7403,82080
El Condor Cambios3,7303,830100
EuroDolar3,7403,860120
Latin Cambios3,7303,830100
Es importante tener en cuenta que el mercado de casas de cambio es autónomo a la hora de definir sus precios. Esto significa que cada casa de cambio puede fijar los valores de compra y de venta como quiera y sin hacer caso a ninguna entidad oficial. Los valores allí fijados se rigen netamente por la ley de oferta y demanda.

