A lo largo de los años, el dólar se ha convertido en una de las monedas de reserva internacional más importante del mundo y la más utilizada en las transacciones internacionales. Esto la ha convertido en la moneda oficial en varios países y por ello, muchos la ven como un activo resguardo, dada su solidez y seguridad.

Viajeros, inversionistas y ahorradores vigilan de cerca el comportamiento de la divisa para saber en qué momento pueden adquirirla y así obtener un buen beneficio en el precio o eventualmente aprovechar un incremento que les genere rentabilidad.

Así se mueve el dólar hoy en este mercado. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son importantes pues permiten que el proceso de adquisición se de mucho más sencillo y sin tantos documentos o trámites. Acá le contamos cómo se mueve la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así está fluctuando este sábado

Este sábado 27 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.26 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,817.04.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios definidos hoy para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,724 3,843 119 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,637 3,789 152 Pereira 3,680 3,770 90

La moneda estadounidense comenzó diciembre a la baja. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 27 de diciembre de 2025 3679.26 3817.04 3716.05 viernes 26 de diciembre de 2025 3679.26 3817.04 3706.94 jueves 25 de diciembre de 2025 3679.63 3818.89 3706.94 miércoles 24 de diciembre de 2025 3682.59 3819.63 3759.48 martes 23 de diciembre de 2025 3684.07 3817.78 3792.59 lunes 22 de diciembre de 2025 3692.22 3824.44 3817.93

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios Kapital 3,700 3,820 120 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,740 3,820 80 El Condor Cambios 3,730 3,830 100 EuroDolar 3,740 3,860 120 Latin Cambios 3,730 3,830 100

La cotización del dólar ha permanecido a la baja por varios meses. Foto: El País

Es importante tener en cuenta que el mercado de casas de cambio es autónomo a la hora de definir sus precios. Esto significa que cada casa de cambio puede fijar los valores de compra y de venta como quiera y sin hacer caso a ninguna entidad oficial. Los valores allí fijados se rigen netamente por la ley de oferta y demanda.