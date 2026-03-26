Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de marzo

El dólar es una moneda fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Un dólar fuerte eleva el costo de vida (inflación) al encarecer productos importados, materias primas y tecnología, afectando tanto a empresas como a hogares.

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado a la baja y por debajo de los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan adquirir divisas con el fin de generar rentabilidades a futuro con sus fluctuaciones.

Este es el movimiento de la moneda. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas fácilmente. Aquí le contamos cómo se comporta el dólar en estos establecimientos.

Dólar en Colombia hoy: así se mueve la moneda este jueves

Este el análisis del mercado cambiario para este jueves 26 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.35 y de venta de $3,717.12.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,651 3,723 72 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,645 3,685 40 Medellín 3,555 3,704 149 Pereira 3,620 3,720 100

Tenga en cuenta la fluctuación hoy. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 25 de marzo de 2026 3601.35 3717.12 3700.67 martes 24 de marzo de 2026 3597.69 3716.73 3704.87 lunes 23 de marzo de 2026 3600.77 3722.69 3704.87 domingo 22 de marzo de 2026 3600.77 3723.08 3704.87 sábado 21 de marzo de 2026 3601.15 3723.08 3704.87 viernes 20 de marzo de 2026 3601.54 3722.69 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3607.69 3726.54 3704.170

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,600 3,750 150 Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,650 3,680 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,690 20 Latin Cambios 3,650 3,700 50 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70

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Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La moneda estadounidense se ha visto afectada por un fuerte descenso. Foto: El País

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.