Economía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de marzo

Así se mueve la moneda en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 7:13 a. m.
Este es el valor del dólar hoy.
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Un dólar fuerte eleva el costo de vida (inflación) al encarecer productos importados, materias primas y tecnología, afectando tanto a empresas como a hogares.

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado a la baja y por debajo de los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan adquirir divisas con el fin de generar rentabilidades a futuro con sus fluctuaciones.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Este es el movimiento de la moneda. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas fácilmente. Aquí le contamos cómo se comporta el dólar en estos establecimientos.

Dólar en Colombia hoy: así se mueve la moneda este jueves

Este el análisis del mercado cambiario para este jueves 26 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.35 y de venta de $3,717.12.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6513,72372
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6453,68540
Medellín3,5553,704149
Pereira3,6203,720100
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Tenga en cuenta la fluctuación hoy. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 25 de marzo de 20263601.353717.123700.67
martes 24 de marzo de 20263597.693716.733704.87
lunes 23 de marzo de 20263600.773722.693704.87
domingo 22 de marzo de 20263600.773723.083704.87
sábado 21 de marzo de 20263601.153723.083704.87
viernes 20 de marzo de 20263601.543722.693692.48
jueves 19 de marzo de 20263607.693726.543704.170

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6003,750150
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6503,68030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,69020
Latin Cambios3,6503,70050
Miss Money Cambios3,6603,73070
Observatorio Fiscal concluye que en 2025 se aprobaron las leyes con mayor costo en la historia reciente

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se ha visto afectada por un fuerte descenso. Foto: El País

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.