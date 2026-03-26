Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 26 de marzo

El dólar es una moneda fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando los precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Un dólar fuerte eleva el costo de vida (inflación) al encarecer productos importados, materias primas y tecnología, afectando tanto a empresas como a hogares.
Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado a la baja y por debajo de los $3.700. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan adquirir divisas con el fin de generar rentabilidades a futuro con sus fluctuaciones.
Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas fácilmente. Aquí le contamos cómo se comporta el dólar en estos establecimientos.
Dólar en Colombia hoy: así se mueve la moneda este jueves
Este el análisis del mercado cambiario para este jueves 26 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.35 y de venta de $3,717.12.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,651
|3,723
|72
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,645
|3,685
|40
|Medellín
|3,555
|3,704
|149
|Pereira
|3,620
|3,720
|100
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 25 de marzo de 2026
|3601.35
|3717.12
|3700.67
|martes 24 de marzo de 2026
|3597.69
|3716.73
|3704.87
|lunes 23 de marzo de 2026
|3600.77
|3722.69
|3704.87
|domingo 22 de marzo de 2026
|3600.77
|3723.08
|3704.87
|sábado 21 de marzo de 2026
|3601.15
|3723.08
|3704.87
|viernes 20 de marzo de 2026
|3601.54
|3722.69
|3692.48
|jueves 19 de marzo de 2026
|3607.69
|3726.54
|3704.170
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,600
|3,750
|150
|Amerikan Cash
|3,650
|3,710
|60
|Cambios Kapital
|3,650
|3,680
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,670
|3,690
|20
|Latin Cambios
|3,650
|3,700
|50
|Miss Money Cambios
|3,660
|3,730
|70
Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.