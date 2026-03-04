Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Durante los últimos días, el dólar americano ha presentado movimientos importantes. Las tensiones entre Irán y EE. UU. han movido el mercado del petróleo Brent, lo que ha ocasionado a su vez que la fluctuación del dólar también pueda verse afectada, tanto a nivel local como internacional.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda refugio por excelencia. Cuando la aversión al riesgo aumenta debido a tensiones geopolíticas o caídas en el precio del petróleo Brent, los inversionistas no esperan y deciden moverse al dólar.
La moneda ha tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde 2021. Sin embargo, durante los últimos días ha repuntado, aumentando su precio y volviendo a tocar los $3.800. Esta es la cotización de la moneda en casas de cambio
Precio del dólar en casas de cambio: movimientos de este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,626.60 y de venta de $3,733.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si usted desea analizar el valor de la moneda en distintas zonas, tenga en cuenta la siguiente tabla
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,657
|3,727
|70
|Cali
|3,580
|3,700
|120
|Cúcuta
|3,685
|3,730
|45
|Medellín
|3,595
|3,744
|149
|Pereira
|3,620
|3,720
|100
De otro lado, si desea analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 4 de marzo de 2026
|3626.6
|3733.2
|3797.64
|Martes 3 de marzo de 2026
|3626.6
|3733.2
|3768.73
|Lunes 2 de marzo de 2026
|3601.25
|3711.46
|3766.3
|Domingo 1 de marzo de 2026
|3601.67
|3714.79
|3766.3
|Sábado 28 de febrero de 2026
|3601.25
|3714.38
|3766.3
|Viernes 27 de febrero de 2026
|3607.08
|3718.54
|3745.78
|Jueves 26 de febrero de 2026
|3591.25
|3704.58
|3703.69
|Miércoles 25 de febrero de 2026
|3560.87
|3673.04
|3703.28
Finalmente, si desea analizar el valor de la moneda por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de referencia para distintas casas de cambio.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,620
|3,750
|130
|Amerikan Cash
|3,660
|3,720
|60
|Cambios AG
|3,600
|3,690
|90
|Cambios Kapital
|3,680
|3,720
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,670
|3,710
|40
|EuroDolar
|3,650
|3,720
|70
Es clave que entienda que las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma y bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, que no dependen de ninguna entidad oficial.
Evalúan factores como los precios en otras casas de cambio, precios en bancos, TRM y también fluctuación en la Bolsa de Valores.