Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Durante los últimos días, el dólar americano ha presentado movimientos importantes. Las tensiones entre Irán y EE. UU. han movido el mercado del petróleo Brent, lo que ha ocasionado a su vez que la fluctuación del dólar también pueda verse afectada, tanto a nivel local como internacional.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda refugio por excelencia. Cuando la aversión al riesgo aumenta debido a tensiones geopolíticas o caídas en el precio del petróleo Brent, los inversionistas no esperan y deciden moverse al dólar.

Así se mueve la moneda hoy. Foto: Getty IMAGES

La moneda ha tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde 2021. Sin embargo, durante los últimos días ha repuntado, aumentando su precio y volviendo a tocar los $3.800. Esta es la cotización de la moneda en casas de cambio

Precio del dólar en casas de cambio: movimientos de este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,626.60 y de venta de $3,733.20.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar el valor de la moneda en distintas zonas, tenga en cuenta la siguiente tabla

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,657 3,727 70 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,685 3,730 45 Medellín 3,595 3,744 149 Pereira 3,620 3,720 100

Las casas de cambio son clave en el proceso de compra y venta de divisas. Foto: Banco Unión

De otro lado, si desea analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 4 de marzo de 2026 3626.6 3733.2 3797.64 Martes 3 de marzo de 2026 3626.6 3733.2 3768.73 Lunes 2 de marzo de 2026 3601.25 3711.46 3766.3 Domingo 1 de marzo de 2026 3601.67 3714.79 3766.3 Sábado 28 de febrero de 2026 3601.25 3714.38 3766.3 Viernes 27 de febrero de 2026 3607.08 3718.54 3745.78 Jueves 26 de febrero de 2026 3591.25 3704.58 3703.69 Miércoles 25 de febrero de 2026 3560.87 3673.04 3703.28

Finalmente, si desea analizar el valor de la moneda por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de referencia para distintas casas de cambio.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,660 3,720 60 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,680 3,720 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,710 40 EuroDolar 3,650 3,720 70

Es clave que entienda que las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma y bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, que no dependen de ninguna entidad oficial.

Estos son los factores con los que las casas de cambio definen sus precios. Foto: Adobe Stock

Evalúan factores como los precios en otras casas de cambio, precios en bancos, TRM y también fluctuación en la Bolsa de Valores.