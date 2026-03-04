Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 4 de marzo

Esta es la fluctuación de la moneda.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 7:56 a. m.
Este es el valor del dólar en casas de cambio.
Este es el valor del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días, el dólar americano ha presentado movimientos importantes. Las tensiones entre Irán y EE. UU. han movido el mercado del petróleo Brent, lo que ha ocasionado a su vez que la fluctuación del dólar también pueda verse afectada, tanto a nivel local como internacional.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda refugio por excelencia. Cuando la aversión al riesgo aumenta debido a tensiones geopolíticas o caídas en el precio del petróleo Brent, los inversionistas no esperan y deciden moverse al dólar.

Así se mueve la moneda hoy.
Así se mueve la moneda hoy. Foto: Getty IMAGES

La moneda ha tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde 2021. Sin embargo, durante los últimos días ha repuntado, aumentando su precio y volviendo a tocar los $3.800. Esta es la cotización de la moneda en casas de cambio

Precio del dólar en casas de cambio: movimientos de este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,626.60 y de venta de $3,733.20.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Los siete impactos que ya puede sentir Colombia por la escalada en Medio Oriente, el alza del petróleo y el dólar

Si usted desea analizar el valor de la moneda en distintas zonas, tenga en cuenta la siguiente tabla

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6573,72770
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,6853,73045
Medellín3,5953,744149
Pereira3,6203,720100
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Las casas de cambio son clave en el proceso de compra y venta de divisas. Foto: Banco Unión

De otro lado, si desea analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 4 de marzo de 20263626.63733.23797.64
Martes 3 de marzo de 20263626.63733.23768.73
Lunes 2 de marzo de 20263601.253711.463766.3
Domingo 1 de marzo de 20263601.673714.793766.3
Sábado 28 de febrero de 20263601.253714.383766.3
Viernes 27 de febrero de 20263607.083718.543745.78
Jueves 26 de febrero de 20263591.253704.583703.69
Miércoles 25 de febrero de 20263560.873673.043703.28

Finalmente, si desea analizar el valor de la moneda por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de referencia para distintas casas de cambio.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6803,72040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,71040
EuroDolar3,6503,72070
Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Es clave que entienda que las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma y bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, que no dependen de ninguna entidad oficial.

Dólar dólares
Estos son los factores con los que las casas de cambio definen sus precios. Foto: Adobe Stock

Evalúan factores como los precios en otras casas de cambio, precios en bancos, TRM y también fluctuación en la Bolsa de Valores.

