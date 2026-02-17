Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 17 de febrero

Esta es la fluctuación de la divisa en este mercado.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 7:36 a. m.
Así se mueve la divisa en Colombia.
Así se mueve la divisa en Colombia.

El dólar se ha comportado de manera descendente en los últimos meses en el mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que ha llamado la atención de viajeros, inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayor rentabilidad al comprar dólares baratos y luego venderlos.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa determinante en la economía, por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Su solidez la ha convertido en una divisa confiable.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas de una manera más rápida y cómoda, con menos trámites y menor papeleo. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio este 17 de febrero: así se mueve

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 17 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.83 y de venta de $3,671.55.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta esta tabla con los precios en las principales ciudades del país:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6033,69693
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6103,64535
Medellín3,4803,633153
Pereira3,6103,69080
Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.
Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista. Foto: getty images

De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda respecto al histórico del tiempo, tenga en cuenta esta tabla con los valores de hace una semana.

FechaCompraVentaTRM
lunes 16 de febrero de 20263544.833671.553652.89
domingo 15 de febrero de 20263557.593682.413652.89
sábado 14 de febrero de 20263558.283683.973652.89
Viernes 13 de febrero de 20263560.343685.693665.78
jueves 12 de febrero de 20263561.033688.793671.01
Miércoles 11 de febrero de 20263564.483692.933659.71
Martes 10 de febrero de 20263571.793700.363651.9
lunes 9 de febrero de 20263577.143701.433670.2

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar con respecto a los precios en las diferentes casas de cambio, tenga en cuenta estos valores de la siguiente tabla con algunos establecimientos, los precios de compra, venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,5903,67080
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3,6003,66060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5903,66070
El Condor Cambios3,5203,670150
Es importante que usted sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de un valor oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y la ley de oferta y demanda.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana.
Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista. Foto: El País

Entre los aspectos que revisan se encuentran los precios de la competencia, de otras casas de cambio, de bancos y también la variación de la TRM y del mercado spot.

