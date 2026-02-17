Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 17 de febrero

El dólar se ha comportado de manera descendente en los últimos meses en el mercado spot de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que ha llamado la atención de viajeros, inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayor rentabilidad al comprar dólares baratos y luego venderlos.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa determinante en la economía, por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas. Su solidez la ha convertido en una divisa confiable.

Este es el valor del dólar hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos en los que se puede comprar y vender divisas de una manera más rápida y cómoda, con menos trámites y menor papeleo. Aquí le contamos cuáles son las variaciones de la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio este 17 de febrero: así se mueve

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 17 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.83 y de venta de $3,671.55.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta esta tabla con los precios en las principales ciudades del país:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,603 3,696 93 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,610 3,645 35 Medellín 3,480 3,633 153 Pereira 3,610 3,690 80

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista. Foto: getty images

De otro lado, si usted desea analizar los valores de la moneda respecto al histórico del tiempo, tenga en cuenta esta tabla con los valores de hace una semana.

Fecha Compra Venta TRM lunes 16 de febrero de 2026 3544.83 3671.55 3652.89 domingo 15 de febrero de 2026 3557.59 3682.41 3652.89 sábado 14 de febrero de 2026 3558.28 3683.97 3652.89 Viernes 13 de febrero de 2026 3560.34 3685.69 3665.78 jueves 12 de febrero de 2026 3561.03 3688.79 3671.01 Miércoles 11 de febrero de 2026 3564.48 3692.93 3659.71 Martes 10 de febrero de 2026 3571.79 3700.36 3651.9 lunes 9 de febrero de 2026 3577.14 3701.43 3670.2

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar con respecto a los precios en las diferentes casas de cambio, tenga en cuenta estos valores de la siguiente tabla con algunos establecimientos, los precios de compra, venta y spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,590 3,670 80 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,600 3,660 60 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,590 3,660 70 El Condor Cambios 3,520 3,670 150

Es importante que usted sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de un valor oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y la ley de oferta y demanda.

Entre los aspectos que revisan se encuentran los precios de la competencia, de otras casas de cambio, de bancos y también la variación de la TRM y del mercado spot.