Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de enero

El dólar se ha impulsado a la baja durante las últimas semanas. De hecho, en la jornada del pasado 22 de enero, la moneda registró un mínimo que no se veía desde el 2021, cuando llegó a los $ 3.590, situación que muchos aprovecharon para comprar divisas y poder guardarlas ante una eventual subida de la moneda en el futuro.

Es importante tener en cuenta que este mercado es uno de los más atractivos, dada la situación en Colombia y la posible volatilidad de la moneda en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, además de las elecciones legislativas y los movimientos políticos que vienen consigo.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de estas monedas, ya que permiten hacer la transacción sin necesidad de hacer múltiples trámites o un gran papeleo. Aquí, le contamos cómo se está comportando esa moneda en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 23 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.602.41 y de venta de $ 3.753.79.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la moneda por su valor en las ciudades principales, tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,609 3,761 152 Cali 3,625 3,795 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,650 3,700 50 Medellín 3,581 3,733 152 Pereira 3,660 3,770 110

De otro lado, si lo que desea evaluar es el precio de la divisa en el histórico, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 22 de enero de 2026 3602.41 3753.79 3669.15 Miércoles 21 de enero de 2026 3627.93 3764.83 3682.97 Martes 20 de enero de 2026 3642.41 3776.55 3700.05 Lunes 19 de enero de 2026 3650.34 3787.59 3700.05 Domingo 18 de enero de 2026 3654.64 3795.71 3700.05 Sábado 17 de enero de 2026 3652.86 3796.07 3700.05

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas casas que funcionan en el país:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,600 3,740 140 Cambios AG 3,600 3,760 160 Cambios Kapital 3,600 3,730 130 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,730 130

Es importante que sepa que el mercado de casas de cambio no fija sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a partir de la ley de oferta y demanda.

Es por ello que las casas de cambio evalúan los precios del mercado, precios de competidores, de bancos y otros actores para fijar sus valores y que sean competitivos.