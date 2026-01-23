Economía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de enero

Esta es la fluctuación de la divisa para el mercado.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Este es el valor de la moneda hoy
Este es el valor de la moneda hoy Foto: 123 Rf

El dólar se ha impulsado a la baja durante las últimas semanas. De hecho, en la jornada del pasado 22 de enero, la moneda registró un mínimo que no se veía desde el 2021, cuando llegó a los $ 3.590, situación que muchos aprovecharon para comprar divisas y poder guardarlas ante una eventual subida de la moneda en el futuro.

Es importante tener en cuenta que este mercado es uno de los más atractivos, dada la situación en Colombia y la posible volatilidad de la moneda en el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año, además de las elecciones legislativas y los movimientos políticos que vienen consigo.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Las casas de cambio definen sus valores a partir de ciertos factores. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de estas monedas, ya que permiten hacer la transacción sin necesidad de hacer múltiples trámites o un gran papeleo. Aquí, le contamos cómo se está comportando esa moneda en este mercado.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 23 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.602.41 y de venta de $ 3.753.79.

Alerta en el mundo del fútbol: Deportivo Pereira a reorganización empresarial; Supersociedades anunció el oficio

Salir a rumbear ya no es lo mismo: la noche también siente el golpe del alza del salario mínimo

Lulo Bank estrena nueva función en la app que facilitará los pagos al ciudadano. ¿De qué se trata?

Secretario de la CAN pide a Gustavo Petro y Daniel Noboa la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones

¿Descanso o compensación?, así funciona la ley laboral

Decretan nuevas cargas parafiscales que deberán asumir generadoras de energía a partir de febrero

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

Dólar en casas de cambio para este 21 de enero: así fluctúa la moneda

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la moneda por su valor en las ciudades principales, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6093,761152
Cali3,6253,795170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6503,70050
Medellín3,5813,733152
Pereira3,6603,770110

De otro lado, si lo que desea evaluar es el precio de la divisa en el histórico, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Jueves 22 de enero de 20263602.413753.793669.15
Miércoles 21 de enero de 20263627.933764.833682.97
Martes 20 de enero de 20263642.413776.553700.05
Lunes 19 de enero de 20263650.343787.593700.05
Domingo 18 de enero de 20263654.643795.713700.05
Sábado 17 de enero de 20263652.863796.073700.05

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas casas que funcionan en el país:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6503,830180
Amerikan Cash3,6003,740140
Cambios AG3,6003,760160
Cambios Kapital3,6003,730130
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,730130
Ministro de Minas anuncia la fecha en la que bajará el precio de la gasolina en Colombia

Es importante que sepa que el mercado de casas de cambio no fija sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a partir de la ley de oferta y demanda.

Es por ello que las casas de cambio evalúan los precios del mercado, precios de competidores, de bancos y otros actores para fijar sus valores y que sean competitivos.

Tenga en cuenta el valor de fluctuación de la divisa.
Tenga en cuenta el valor de fluctuación de la divisa. Foto: getty images

Noticias Destacadas