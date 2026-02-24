Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana. Esta divisa es el medio de pago de la deuda externa del país y de numerosas obligaciones financieras de empresas y personas. Por ello, el comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta el bolsillo de los colombianos.

En los últimos meses, la moneda ha registrado un precio a la baja, tocando mínimos de $3.590, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que se han motivado a comprar divisas para aprovechar una eventual subida de precio y así generar rentabilidad.

Así se mueve la moneda americana. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de divisas, dado que facilitan las transacciones sin necesidad de hacer numerosos papeleos o trámites engorrosos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 24 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.556 y de venta de $3.670.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta que si usted desea analizar el valor del dólar en distintas ciudades, puede revisar la siguiente tabla con precios de compra venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,624 3,696 72 Cali 3,565 3,705 140 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,600 3,640 40 Medellín 3,488 3,640 152 Pereira 3,620 3,700 80

De otro lado, si lo que desea analizar es el comportamiento de la divisa con el paso del tiempo, tenga en cuenta esta tabla con los valores de la última semana. Aquí aparecen precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 23 de febrero de 2026 3556.67 3670.37 3691.34 domingo 22 de febrero de 2026 3555 3672.31 3691.34 sábado 21 de febrero de 2026 3557.78 3672.96 3691.34 viernes 20 de febrero de 2026 3555.93 3673.15 3695.72 jueves 19 de febrero de 2026 3554.44 3672.04 3669.21 miércoles 18 de febrero de 2026 3546.67 3664.44 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3546.67 3665.19 3652.89

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor de la moneda en las distintas casas de cambio del país, tenga en cuenta estos valores en algunos establecimientos que funcionan en distintas ciudades.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,620 3,670 50 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,600 3,650 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,660 60 EuroDolar 3,620 3,680 60

Tenga en cuenta que las casas de cambio se mueven en un mercado externo, bajo la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no lo fijan a través de una entidad oficial.

Las casas de cambio evalúan precios de los competidores, de bancos, de la TRM y también la fluctuación en el mercado de la BVC para definir sus precios.