Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Esta es la fluctuación de la moneda en este mercado.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 7:06 a. m.
Así se mueve la moneda americana.
Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana. Esta divisa es el medio de pago de la deuda externa del país y de numerosas obligaciones financieras de empresas y personas. Por ello, el comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta el bolsillo de los colombianos.

En los últimos meses, la moneda ha registrado un precio a la baja, tocando mínimos de $3.590, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que se han motivado a comprar divisas para aprovechar una eventual subida de precio y así generar rentabilidad.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la compra y venta de divisas, dado que facilitan las transacciones sin necesidad de hacer numerosos papeleos o trámites engorrosos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 24 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.556 y de venta de $3.670.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta que si usted desea analizar el valor del dólar en distintas ciudades, puede revisar la siguiente tabla con precios de compra venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6243,69672
Cali3,5653,705140
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6003,64040
Medellín3,4883,640152
Pereira3,6203,70080
De otro lado, si lo que desea analizar es el comportamiento de la divisa con el paso del tiempo, tenga en cuenta esta tabla con los valores de la última semana. Aquí aparecen precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 23 de febrero de 20263556.673670.373691.34
domingo 22 de febrero de 202635553672.313691.34
sábado 21 de febrero de 20263557.783672.963691.34
viernes 20 de febrero de 20263555.933673.153695.72
jueves 19 de febrero de 20263554.443672.043669.21
miércoles 18 de febrero de 20263546.673664.443664.26
martes 17 de febrero de 20263546.673665.193652.89

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor de la moneda en las distintas casas de cambio del país, tenga en cuenta estos valores en algunos establecimientos que funcionan en distintas ciudades.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6203,67050
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,66060
EuroDolar3,6203,68060
Tenga en cuenta que las casas de cambio se mueven en un mercado externo, bajo la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no lo fijan a través de una entidad oficial.

Las casas de cambio evalúan precios de los competidores, de bancos, de la TRM y también la fluctuación en el mercado de la BVC para definir sus precios.

Noticias Destacadas