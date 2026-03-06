Divisas

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Este es el valor de la moneda americana en este mercado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:08 a. m.
Este es el precio del dólar en casas de cambio este viernes.
Este es el precio del dólar en casas de cambio este viernes. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las divisas más importantes para la economía colombiana y en los últimos días ha fluctuado de manera importante. La divisa ha repuntado en su cotización, después de haber tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde el 2021.

Es importante tener en cuenta que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Dólar dólares
Así se mueve la divisa en este mercado. Foto: Adobe Stock

Además, con esta moneda se transan los mercados de importación y exportación de materias primas. Clave también para la economía y el desarrollo del país.

Precio del dólar en casas de cambio para este viernes: así se mueve

Tenga en cuenta el siguiente análisis del mercado cambiario para este viernes 6 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,634.17 y de venta de $3,746.67.

Macroeconomía

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

Macroeconomía

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Macroeconomía

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

Macroeconomía

En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Macroeconomía

Euro: la divisa cierra al alza en la tarde del jueves 5 de marzo

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza este 5 de marzo: precio oficial

Macroeconomía

“Se nos olvida lo que era tener inflación del 20 %, como en el pasado”: Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 3 de marzo

“Es asunto de las asambleas”. Gobierno emite circular sobre alzas en cuotas de administración en conjuntos residenciales

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6933,76875
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,6903,73040
Medellín3,5793,731152
Pereira3,6503,770120
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Tenga en cuenta la variación de la moneda. Foto: El País

De otro lado, si desea revisar cómo se ha comportado la moneda durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente cuadro con el historial de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 6 de marzo de 20263634.173746.673767.94
jueves 5 de marzo de 20263634.173746.673751.41
miércoles 4 de marzo de 20263622.083729.383797.64
martes 3 de marzo de 20263627.7137353768.73
lunes 2 de marzo de 20263601.33712.393766.3
domingo 1 de marzo de 20263601.743715.873766.3
sábado 28 de febrero de 20263601.33715.433766.3
viernes 27 de febrero de 20263607.393719.783745.78
Pagos digitales dominan las transacciones financieras en Colombia: 82,8% ya se hacen por internet y apps bancarias

Si desea analizar el valor del dólar por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de distintas casas de cambio.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,7103,77060
Cambios Kapital3,7203,77050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,75050
EuroDolar3,7003,78080
Latin Cambios3,6803,75070

Es clave que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Este es el valor del dólar. Foto: 123 Rf

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.

Más de Macroeconomía

El Dane revelará el dato de inflación en febrero, donde podría verse más el efecto del alza en el mínimo y la rebaja del precio de la gasolina.

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Los servicios públicos, y en particular el gas, son uno de los factores que han impedido que la inflación baje más.

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

Audiencia de adjudicación de la vía Estanquillo-Popayán

En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Llevar un presupuesto donde se prioricen las necesidades, evita deudas innecesarias

Euro: la divisa cierra al alza en la tarde del jueves 5 de marzo

Dólar Dólares

Dólar se impulsó al alza este 5 de marzo: precio oficial

Bibiana Taboada, coodirectora del Banco de la República

“Se nos olvida lo que era tener inflación del 20 %, como en el pasado”: Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas

“Retroceso en la transición energética”: Naturgas asegura que la industria colombiana aumentó uso de combustibles contaminantes

Entrevista Director y Feria de Servicios de la DIAN Seccional Cali.

Dian confirma que investiga posible robo de información en el sistema de agendas de citas de la entidad

Noticias Destacadas