Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

El dólar es una de las divisas más importantes para la economía colombiana y en los últimos días ha fluctuado de manera importante. La divisa ha repuntado en su cotización, después de haber tocado mínimos de $3.590 que no se veían desde el 2021.

Es importante tener en cuenta que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Así se mueve la divisa en este mercado. Foto: Adobe Stock

Además, con esta moneda se transan los mercados de importación y exportación de materias primas. Clave también para la economía y el desarrollo del país.

Precio del dólar en casas de cambio para este viernes: así se mueve

Tenga en cuenta el siguiente análisis del mercado cambiario para este viernes 6 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,634.17 y de venta de $3,746.67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,693 3,768 75 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,690 3,730 40 Medellín 3,579 3,731 152 Pereira 3,650 3,770 120

Tenga en cuenta la variación de la moneda. Foto: El País

De otro lado, si desea revisar cómo se ha comportado la moneda durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente cuadro con el historial de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 6 de marzo de 2026 3634.17 3746.67 3767.94 jueves 5 de marzo de 2026 3634.17 3746.67 3751.41 miércoles 4 de marzo de 2026 3622.08 3729.38 3797.64 martes 3 de marzo de 2026 3627.71 3735 3768.73 lunes 2 de marzo de 2026 3601.3 3712.39 3766.3 domingo 1 de marzo de 2026 3601.74 3715.87 3766.3 sábado 28 de febrero de 2026 3601.3 3715.43 3766.3 viernes 27 de febrero de 2026 3607.39 3719.78 3745.78

Si desea analizar el valor del dólar por establecimientos comerciales, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de distintas casas de cambio.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,710 3,770 60 Cambios Kapital 3,720 3,770 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,700 3,750 50 EuroDolar 3,700 3,780 80 Latin Cambios 3,680 3,750 70

Es clave que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Este es el valor del dólar. Foto: 123 Rf

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.