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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy 27 de enero

Este es el movimiento de la moneda hoy.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 7:29 a. m.
Este es el movimiento de la moneda.
Este es el movimiento de la moneda. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda clave del mundo porque funciona como la principal moneda de reserva mundial y el medio de intercambio dominante en el comercio global, especialmente para materias primas como el petróleo. Su alta demanda, estabilidad y aceptación generalizada, respaldadas por la economía de EE. UU., llevan a bancos centrales y empresas a mantener grandes reservas en dólares para operaciones y seguridad financiera.

Es importante tener en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera descendente durante los últimos días, tocando el rango de los $3.600. Esto ha permitido que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros se interesen más por la divisa.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar: así se mueve hoy. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son establecimientos clave en la compra y venta de divisas, pues permiten las transacciones sin necesidad de realizar numerosos trámites o documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 27 de marzo

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.592 y de venta de $3.713.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6413,72180
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6503,69545
Medellín3,5483,696148
Pereira3,6203,71090
Economia
Este es el precio del dólar. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Jueves 26 de marzo de 20263592.837133688.46
Miércoles 25 de marzo de 202635993716.63700.67
Martes 24 de marzo de 20263595.23716.23704.87
Lunes 23 de marzo de 20263598.43722.43704.87
Domingo 22 de marzo de 20263598.43722.83704.87
Sábado 21 de marzo de 20263598.83722.83704.87
Viernes 20 de marzo de 20263599.23722.43692.48

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6003,750150
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6503,68030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,69070
Latin Cambios3,6203,69070
Money Cambios WC3,6703,70030
Punto Dollar3,6003,740140

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Dólar a la baja dolar dólares
La moneda es clave en la economía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.