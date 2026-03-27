Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy 27 de enero

El dólar estadounidense es la moneda clave del mundo porque funciona como la principal moneda de reserva mundial y el medio de intercambio dominante en el comercio global, especialmente para materias primas como el petróleo. Su alta demanda, estabilidad y aceptación generalizada, respaldadas por la economía de EE. UU., llevan a bancos centrales y empresas a mantener grandes reservas en dólares para operaciones y seguridad financiera.

Es importante tener en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera descendente durante los últimos días, tocando el rango de los $3.600. Esto ha permitido que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros se interesen más por la divisa.

Precio del dólar: así se mueve hoy. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son establecimientos clave en la compra y venta de divisas, pues permiten las transacciones sin necesidad de realizar numerosos trámites o documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 27 de marzo

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.592 y de venta de $3.713.

Camacol responde a Petro: la política fiscal es la que está encareciendo el acceso a la vivienda

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,641 3,721 80 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,650 3,695 45 Medellín 3,548 3,696 148 Pereira 3,620 3,710 90

Este es el precio del dólar. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 26 de marzo de 2026 3592.8 3713 3688.46 Miércoles 25 de marzo de 2026 3599 3716.6 3700.67 Martes 24 de marzo de 2026 3595.2 3716.2 3704.87 Lunes 23 de marzo de 2026 3598.4 3722.4 3704.87 Domingo 22 de marzo de 2026 3598.4 3722.8 3704.87 Sábado 21 de marzo de 2026 3598.8 3722.8 3704.87 Viernes 20 de marzo de 2026 3599.2 3722.4 3692.48

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Crédito en dos minutos: la deuda silenciosa que crece entre los jóvenes

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,600 3,750 150 Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,650 3,680 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,620 3,690 70 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Money Cambios WC 3,670 3,700 30 Punto Dollar 3,600 3,740 140

Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La moneda es clave en la economía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.