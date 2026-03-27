Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda hoy 27 de enero

El dólar estadounidense es la moneda clave del mundo porque funciona como la principal moneda de reserva mundial y el medio de intercambio dominante en el comercio global, especialmente para materias primas como el petróleo. Su alta demanda, estabilidad y aceptación generalizada, respaldadas por la economía de EE. UU., llevan a bancos centrales y empresas a mantener grandes reservas en dólares para operaciones y seguridad financiera.
Es importante tener en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera descendente durante los últimos días, tocando el rango de los $3.600. Esto ha permitido que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros se interesen más por la divisa.
Las casas de cambio son establecimientos clave en la compra y venta de divisas, pues permiten las transacciones sin necesidad de realizar numerosos trámites o documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 27 de marzo
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 27 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.592 y de venta de $3.713.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,641
|3,721
|80
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,650
|3,695
|45
|Medellín
|3,548
|3,696
|148
|Pereira
|3,620
|3,710
|90
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Jueves 26 de marzo de 2026
|3592.8
|3713
|3688.46
|Miércoles 25 de marzo de 2026
|3599
|3716.6
|3700.67
|Martes 24 de marzo de 2026
|3595.2
|3716.2
|3704.87
|Lunes 23 de marzo de 2026
|3598.4
|3722.4
|3704.87
|Domingo 22 de marzo de 2026
|3598.4
|3722.8
|3704.87
|Sábado 21 de marzo de 2026
|3598.8
|3722.8
|3704.87
|Viernes 20 de marzo de 2026
|3599.2
|3722.4
|3692.48
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,600
|3,750
|150
|Amerikan Cash
|3,650
|3,710
|60
|Cambios Kapital
|3,650
|3,680
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,690
|70
|Latin Cambios
|3,620
|3,690
|70
|Money Cambios WC
|3,670
|3,700
|30
|Punto Dollar
|3,600
|3,740
|140
Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.