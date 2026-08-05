Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 5 de julio de 2026

El dólar es clave en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el precio de bienes importados y materias primas como el petróleo, y determina el costo de la deuda externa del país. Sus cambios afectan directamente la inflación, el costo de vida y los ingresos de exportadores y consumidores.
Invertir en esta divisa es clave dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local, reduce el riesgo al diversificar su portafolio y le da acceso a los mercados globales. Al estar respaldado por una economía fuerte, el dólar ayuda a mantener su poder adquisitivo a largo plazo frente a la inflación.
Quienes la ven atractiva, optan por adquirirla en casas de cambio, que permiten obtener efectivo físico de manera inmediata para viajes internacionales, proteger los ahorros frente a la devaluación de la moneda local y realizar transacciones anónimas y seguras sin depender de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Este análisis del mercado cambiario para este miércoles 5 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,217.62 y de venta de $3,363.57.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,296
|3,383
|87
|Cali
|3,200
|3,400
|200
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,280
|3,320
|40
|Medellín
|3,181
|3,344
|163
|Pereira
|3,270
|3,420
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 5 de agosto de 2026
|3217.62
|3363.57
|3204.51
|martes 4 de agosto de 2026
|3217.62
|3363.57
|3230.44
|lunes 3 de agosto de 2026
|3201.11
|3335.83
|3144.14
|domingo 2 de agosto de 2026
|3110
|3268.89
|3144.14
|sábado 1 de agosto de 2026
|3112.78
|3259.44
|3144.14
|viernes 31 de julio de 2026
|3105
|3243.33
|3132.42
|jueves 30 de julio de 2026
|3135.24
|3289.29
|3206.18
|Miércoles 29 de julio de 2026
|3195
|3325.71
|3205.87
|martes 28 de julio de 2026
|3186.67
|3328.81
|3205.8
|lunes 27 de julio de 2026
|3204.29
|3342.86
|3210.56
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,320
|3,380
|60
|Cambios Kapital
|3,330
|3,370
|40
|Latin Cambios
|3,300
|3,380
|80
|Punto Dollar
|3,200
|3,400
|200
|Smart Exchange
|3,330
|3,385
|55
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.