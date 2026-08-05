Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 5 de julio de 2026

El dólar es clave en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el precio de bienes importados y materias primas como el petróleo, y determina el costo de la deuda externa del país. Sus cambios afectan directamente la inflación, el costo de vida y los ingresos de exportadores y consumidores.

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Invertir en esta divisa es clave dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local, reduce el riesgo al diversificar su portafolio y le da acceso a los mercados globales. Al estar respaldado por una economía fuerte, el dólar ayuda a mantener su poder adquisitivo a largo plazo frente a la inflación.

Cada movimiento del dólar puede influir en el costo de productos importados, viajes y tecnología. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes la ven atractiva, optan por adquirirla en casas de cambio, que permiten obtener efectivo físico de manera inmediata para viajes internacionales, proteger los ahorros frente a la devaluación de la moneda local y realizar transacciones anónimas y seguras sin depender de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este análisis del mercado cambiario para este miércoles 5 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,217.62 y de venta de $3,363.57.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,296 3,383 87 Cali 3,200 3,400 200 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,280 3,320 40 Medellín 3,181 3,344 163 Pereira 3,270 3,420 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

El comportamiento del dólar refleja tanto factores internacionales como las expectativas económicas del país. Foto: stock.adobe.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 5 de agosto de 2026 3217.62 3363.57 3204.51 martes 4 de agosto de 2026 3217.62 3363.57 3230.44 lunes 3 de agosto de 2026 3201.11 3335.83 3144.14 domingo 2 de agosto de 2026 3110 3268.89 3144.14 sábado 1 de agosto de 2026 3112.78 3259.44 3144.14 viernes 31 de julio de 2026 3105 3243.33 3132.42 jueves 30 de julio de 2026 3135.24 3289.29 3206.18 Miércoles 29 de julio de 2026 3195 3325.71 3205.87 martes 28 de julio de 2026 3186.67 3328.81 3205.8 lunes 27 de julio de 2026 3204.29 3342.86 3210.56

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,320 3,380 60 Cambios Kapital 3,330 3,370 40 Latin Cambios 3,300 3,380 80 Punto Dollar 3,200 3,400 200 Smart Exchange 3,330 3,385 55

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Los mercados siguen atentos a la cotización del dólar y a sus efectos sobre la inflación y el consumo en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.