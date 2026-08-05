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Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 5 de julio de 2026

El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores que marca el rumbo de la economía colombiana.

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Redacción Semana
5 de agosto de 2026 a las 7:47 a. m.
La tasa de cambio mantiene la atención de inversionistas, empresas y ciudadanos por su impacto en distintos sectores.
La tasa de cambio mantiene la atención de inversionistas, empresas y ciudadanos por su impacto en distintos sectores. Foto: 123RF

El dólar es clave en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el precio de bienes importados y materias primas como el petróleo, y determina el costo de la deuda externa del país. Sus cambios afectan directamente la inflación, el costo de vida y los ingresos de exportadores y consumidores.

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Invertir en esta divisa es clave dado que protege su dinero de la devaluación de la moneda local, reduce el riesgo al diversificar su portafolio y le da acceso a los mercados globales. Al estar respaldado por una economía fuerte, el dólar ayuda a mantener su poder adquisitivo a largo plazo frente a la inflación.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Cada movimiento del dólar puede influir en el costo de productos importados, viajes y tecnología. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes la ven atractiva, optan por adquirirla en casas de cambio, que permiten obtener efectivo físico de manera inmediata para viajes internacionales, proteger los ahorros frente a la devaluación de la moneda local y realizar transacciones anónimas y seguras sin depender de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este análisis del mercado cambiario para este miércoles 5 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,217.62 y de venta de $3,363.57.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,2963,38387
Cali3,2003,400200
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2803,32040
Medellín3,1813,344163
Pereira3,2703,420150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Inflación
El comportamiento del dólar refleja tanto factores internacionales como las expectativas económicas del país. Foto: stock.adobe.
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 5 de agosto de 20263217.623363.573204.51
martes 4 de agosto de 20263217.623363.573230.44
lunes 3 de agosto de 20263201.113335.833144.14
domingo 2 de agosto de 202631103268.893144.14
sábado 1 de agosto de 20263112.783259.443144.14
viernes 31 de julio de 202631053243.333132.42
jueves 30 de julio de 20263135.243289.293206.18
Miércoles 29 de julio de 202631953325.713205.87
martes 28 de julio de 20263186.673328.813205.8
lunes 27 de julio de 20263204.293342.863210.56

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3203,38060
Cambios Kapital3,3303,37040
Latin Cambios3,3003,38080
Punto Dollar3,2003,400200
Smart Exchange3,3303,38555

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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Los mercados siguen atentos a la cotización del dólar y a sus efectos sobre la inflación y el consumo en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.