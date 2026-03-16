Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de marzo: así se mueve la moneda

El dólar es una moneda con una alta influencia en el mercado colombiano, dada su solidez y por ser la principal divisa de reserva mundial, cubriendo aproximadamente el 58 % de las reservas internacionales y cerca del 54 al 88 % de las transacciones globales.
Esta es la base para cotizar materias primas (petróleo, oro), facilitar el comercio internacional y ofrecer estabilidad financiera, actuando como refugio seguro ante crisis.
En Colombia, la moneda también funciona como una referencia para importaciones y exportaciones, afectando directamente la inflación, el costo de vida, el precio de productos importados y la rentabilidad de sectores como el café, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.
Durante los últimos días, el dólar se ha movido de manera volátil en los principales mercados en el país, lo que ha llamado aún más la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayores rentabilidades con la divisa. Esta ha sido la fluctuación en mercados oficiales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 16 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.612,71 y de venta de $ 3.724,79.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,675
|3,747
|72
|Cali
|3,600
|3,760
|160
|Cúcuta
|3,660
|3,710
|50
|Medellín
|3,550
|3,701
|151
|Pereira
|3,650
|3,750
|100
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|domingo 15 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|sábado 14 de marzo de 2026
|3612.71
|3724.79
|3685.53
|viernes 13 de marzo de 2026
|3617.5
|3727.5
|3700.46
|jueves 12 de marzo de 2026
|3621.67
|3733.54
|3687.87
|miércoles 11 de marzo de 2026
|3620.63
|3730.42
|3710.5
|martes 10 de marzo de 2026
|3624.57
|3734.57
|3744.84
|lunes 9 de marzo de 2026
|3637.92
|3746.25
|3795.55
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Alliance Trade
|3,720
|3,820
|100
|Amerikan Csh
|3,680
|3,730
|50
|Cambios Kapital
|3,680
|3,720
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,670
|3,720
|50
|EuroDolar
|3,640
|3,740
|100
|Latin Cambios
|3,630
|3,740
|110
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como losprecios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.