Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de marzo: así se mueve la moneda

El dólar es una moneda con una alta influencia en el mercado colombiano, dada su solidez y por ser la principal divisa de reserva mundial, cubriendo aproximadamente el 58 % de las reservas internacionales y cerca del 54 al 88 % de las transacciones globales.

Esta es la base para cotizar materias primas (petróleo, oro), facilitar el comercio internacional y ofrecer estabilidad financiera, actuando como refugio seguro ante crisis.

Este es el valor de la moneda en casas de cambio. Foto: El País

En Colombia, la moneda también funciona como una referencia para importaciones y exportaciones, afectando directamente la inflación, el costo de vida, el precio de productos importados y la rentabilidad de sectores como el café, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.

Durante los últimos días, el dólar se ha movido de manera volátil en los principales mercados en el país, lo que ha llamado aún más la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayores rentabilidades con la divisa. Esta ha sido la fluctuación en mercados oficiales.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 16 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.612,71 y de venta de $ 3.724,79.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,675 3,747 72 Cali 3,600 3,760 160 Cúcuta 3,660 3,710 50 Medellín 3,550 3,701 151 Pereira 3,650 3,750 100

La moneda estadounidense es clave en la economía. Foto: El País

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Compra Venta TRM domingo 15 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 sábado 14 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 viernes 13 de marzo de 2026 3617.5 3727.5 3700.46 jueves 12 de marzo de 2026 3621.67 3733.54 3687.87 miércoles 11 de marzo de 2026 3620.63 3730.42 3710.5 martes 10 de marzo de 2026 3624.57 3734.57 3744.84 lunes 9 de marzo de 2026 3637.92 3746.25 3795.55

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,720 3,820 100 Amerikan Csh 3,680 3,730 50 Cambios Kapital 3,680 3,720 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,720 50 EuroDolar 3,640 3,740 100 Latin Cambios 3,630 3,740 110

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como losprecios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.