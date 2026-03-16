Divisas

Precio del dólar en casas de cambio para este 16 de marzo: así se mueve la moneda

Así se mueve en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 7:40 a. m.
Esta es la fluctuación de la moneda.
Esta es la fluctuación de la moneda. Foto: Banco Unión

El dólar es una moneda con una alta influencia en el mercado colombiano, dada su solidez y por ser la principal divisa de reserva mundial, cubriendo aproximadamente el 58 % de las reservas internacionales y cerca del 54 al 88 % de las transacciones globales.

Esta es la base para cotizar materias primas (petróleo, oro), facilitar el comercio internacional y ofrecer estabilidad financiera, actuando como refugio seguro ante crisis.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Este es el valor de la moneda en casas de cambio. Foto: El País

En Colombia, la moneda también funciona como una referencia para importaciones y exportaciones, afectando directamente la inflación, el costo de vida, el precio de productos importados y la rentabilidad de sectores como el café, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.

Durante los últimos días, el dólar se ha movido de manera volátil en los principales mercados en el país, lo que ha llamado aún más la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar mayores rentabilidades con la divisa. Esta ha sido la fluctuación en mercados oficiales.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 16 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.612,71 y de venta de $ 3.724,79.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6753,74772
Cali3,6003,760160
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5503,701151
Pereira3,6503,750100
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense es clave en la economía. Foto: El País

De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaCompraVentaTRM
domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53
viernes 13 de marzo de 20263617.53727.53700.46
jueves 12 de marzo de 20263621.673733.543687.87
miércoles 11 de marzo de 20263620.633730.423710.5
martes 10 de marzo de 20263624.573734.573744.84
lunes 9 de marzo de 20263637.923746.253795.55

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Csh3,6803,73050
Cambios Kapital3,6803,72040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,72050
EuroDolar3,6403,740100
Latin Cambios3,6303,740110

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Dólar dólares
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como losprecios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.