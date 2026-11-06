Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 6 de noviembre de 2026

Este viernes, 6 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $ 3.228,26 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La TRM subió $ 7,07 frente al día anterior, cuando se ubicó en $ 3.221,19, lo que representa un incremento del 0,22 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Las cotizaciones disponibles para esta jornada muestran variaciones importantes entre las principales capitales del país.

Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades de Colombia este viernes, 6 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.170 $ 3.220 $ 50 Cali $ 3.100 $ 3.250 $ 150 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 $ 230 Cúcuta $ 3.200 $ 3.250 $ 50 Medellín $ 3.080 $ 3.190 $ 110 Pereira $ 3.730 $ 3.800 $ 70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $ 3.750 por dólar. Por su parte, Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $ 3.190.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $ 230 por dólar. Bogotá y Cúcuta registran los menores márgenes, con $ 50.

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada. Para esta comparación se deben considerar los precios publicados por cada profesional de cambio y verificar su vigencia antes de realizar una operación.

Entre las referencias disponibles para el mercado bogotano se encuentran las siguientes:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $ 3.160 $ 3.230 $ 70 Cambios Kapital $ 3.160 $ 3.210 $ 50 Cambios Vancouver $ 3.160 $ 3.210 $ 50 Blue Dollar $ 3.150 $ 3.210 $ 60 Cambios Bogotá Money Exchange $ 3.185 $ 3.210 $ 25 Smart Exchange $ 3.160 $ 3.205 $ 45

Entre estas referencias, Cambios Bogotá Money Exchange presenta el precio de compra más alto, con $ 3.185 por dólar. Esto representa una alternativa interesante para quienes desean vender dólares.

Por otra parte, Smart Exchange registra uno de los precios de venta más bajos, con $ 3.205. Cambios Kapital y Cambios Vancouver también ofrecen tarifas competitivas, con $ 3.210.

En cuanto al diferencial, Cambios Bogotá Money Exchange presenta el menor margen, con $ 25 por dólar, seguido de Smart Exchange, con $ 45.

Es importante tener presente que las cotizaciones de las casas de cambio no equivalen a la TRM oficial. Antes de realizar una operación, se recomienda confirmar directamente con el establecimiento el precio vigente, especialmente cuando se trata de cantidades elevadas.