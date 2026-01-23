Economía

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

La divisa es vital para diversas transacciones en el extranjero.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 8:32 p. m.
Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países de la Unión Europea, lo que representa una parte considerable de la economía global. Las fluctuaciones del euro pueden reflejar la situación económica y las políticas monetarias de esta importante región, lo que lo convierte en un indicador relevante para inversionistas y ahorradores.

Debido a su estabilidad global y su comportamiento frente a otras divisas, muchas personas deciden adquirir euros y ahorrar en esta moneda por diversos motivos, como proteger su dinero de la volatilidad o de posibles crisis económicas en sus economías locales.

Dólar sigue a la baja en Colombia: este es el precio para el 23 de enero

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si es un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Foto: NurPhoto via Getty Images

Cotización del euro en casas de cambio

Este viernes, 23 de enero, el euro en Colombia se encuentra a un valor de $4,229. En las casas de cambio, se compra a $4,229 y se vende a $4,400.

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Noticias Destacadas