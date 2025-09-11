Suscribirse

Resultados Lotería La Tinka 10 de septiembre: entrega 42 millones de soles y estos son los ganadores

El acumulado de la lotería actualmente es el más alto en su historia.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 3:14 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka de este miércoles, 10 de septiembre. | Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es uno de los juegos de azar que han trascendido a lo largo de la historia y que ha ganado cada vez más popularidad en varias partes del mundo, por la facilidad para jugarla y por la posibilidad que ofrece de ganar jugosos premios.

La Tinka en Perú es uno de los sorteos más populares en ese país, pues ofrece una buena suma de dinero. Esta se va acumulando si nadie gana el sorteo. Aquí le contamos cuáles fueron los resultados del juego que se dio en la noche de este 10 de septiembre.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka: sorteo de este 10 de septiembre. | Foto: Captura: La Tinka

Es importante tener en cuenta que la lotería registra actualmente uno de los mayores acumulados de su historia.

Contexto: Super Astro Luna hoy|Consulte el signo y números ganadores del último sorteo: 10 de septiembre

Resultados La Tinka de Perú: 10 de septiembre

Los resultados para el sorteo del pasado miércoles, que entregó 43.059.331 soles en el pozo millonario, son los siguientes:

  • Números ganadores: 1 - 16 - 6 - 45 - 33 - 38
  • Balota adicional: 27
  • Sí o sí: 49 - 9

Durante este último sorteo no se registró un ganador oficial, por lo que el premio incrementó su valor a 43.886,264 soles para el próximo sorteo, que se dará el domingo, 14 de septiembre.

Powerball, que vende sus boletos en casi todo el país, dijo que solo se identificó un ganador para este sorteo, con los números 10, 33, 41, 47, 56 y 10.
Jugar La Tinka es sencillo. Esta es la modalidad. | Foto: Getty Images

Es importante que tenga en cuenta que los sorteos de La Tinka se llevan a cabo los domingos y miércoles de cada semana. Los resultados son publicados entre las 10 y 11 de la noche.

Contexto: Resultados Lotería del Valle: Consulte si fue el afortunado ganador del sorteo de este miércoles 10 de septiembre

¿Cómo jugar La Tinka?

Si quiere jugar el concurso debe saber que en este cada participante debe elegir seis números para participar, que deben estar entre el 1 y el 48.

Estos pueden ser elegidos al azar o confiando en su intuición, números especiales o combinaciones confiables.

Balotas
Son varios los premios que se puede llevar al jugar La Tinka. | Foto: Getty Images

De otro lado, si un jugador logra acertar los seis números, gana el llamado pozo millonario acumulado. Si acierta a la bola adicional, también puede ser beneficiario de premios especiales.

