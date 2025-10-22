Suscribirse

Economía

Revelan cuál es el mejor país para pensionarse en el mundo: ojo al ranking de 2025

Estos son los beneficios que trae este país a quienes se jubilan allí.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 7:15 p. m.
La pensión para este 2025, quedó en 1.423.500 pesos
Este es el país predilecto para vivir durante la pensión. | Foto: Montaje El País

Obtener una pensión es uno de los anhelos de miles de personas, que tras pasar varias décadas de su vida trabajando, buscan llegar a la vejez en tranquilidad y con la certeza de poder sostener sus gastos y necesidades de una manera cómoda y sin preocupaciones en materia financiera.

Normalmente la jubilación para un ser humano llega tras alcanzar cierta edad. En los diferentes sistemas pensionales se define tanto una edad límite, como semanas o tiempo trabajado. Esto con el fin de garantizar que el acceso sea igualitario y que sea medido, para evitar un desbordamiento de pensionados y poco dinero para costear sus pensiones.

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.
La pensión es uno de los anhelos de millones de trabajadores. | Foto: 123RF

Son varios los países que cuentan además con una serie de beneficios y de ventajas que les dan a quienes alcanzan la pensión. Es por ello que el portal International Living describe a los mejores países para pensionarse en el mundo. El país que figura en la lista como el mejor para vivir pensionado es Panamá.

Contexto: Pensión: por medio de esta normativa podría obtener 78 semanas adicionales para su jubilación

Aunque parezca incierto, Panamá, un país muy cercano a Colombia, puede ser una de las mejores opciones en el mundo para pensionarse. De acuerdo con el portal, allí se puede vivir cómodamente con entre $2.400 USD y $2.900 al mes.

San Blas islands, Panama
Panamá es un destino que ofrece diversidad de playas para conocer y disfrutar. | Foto: Getty Images

Puede obtener una buena casa, buena comida, amistad y comunidades, sin mencionar un buen internet, además de carreteras en buen estado y una buena atención médica.

Uno de los puntos, según el portal, que más atraen es que “Panamá no cobra impuestos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero”.

Contexto: El documento obligatorio que debe tener para heredar una pensión en Colombia

Indica además que el impuesto predial es de tan solo el 0.5% para la mayoría de las residencias principales. Los gastos en vehículo tampoco son tan elevados, teniendo en cuenta que un seguro de auto puede rondar los $50 a $60 dólares al mes.

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Este es uno de los destinos atractivos para vivir en la jubilación. | Foto: iStock

Si usted cuenta con una pensión de al menos $1.000 dólares, podría aplicar para una visa de pensionista en un tiempo de solo 6 meses. Además los residentes pensionados obtienen descuentos en facturas de luz, eventos, consultas médicas, comidas, restaurantes y más.

