¿Se debe declarar renta si se encuentra fuera del país?

En Colombia, la obligación de declarar renta no depende exclusivamente de la residencia habitual de una persona, sino de su condición fiscal. Esto implica que una persona que reside en el extranjero podría estar obligada a declarar renta en Colombia si cumple con ciertos criterios establecidos por la normativa tributaria colombiana.

Si una persona no cumple con estos requisitos, se considera que no es residente fiscal en Colombia. Sin embargo, esto no significa que automáticamente quede exonerada de declarar renta.