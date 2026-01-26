Situación compleja. Otra vez fue incumplida la meta de recudo tributario, la que aporta la mayor parte del ingreso para el Estado

El desfase entre ingresos y gastos del gobierno se confirmó, tras conocerse el informe de la Dian, según el cual el recaudo tributario del total del 2025 no llegó a la meta, a pesar de los anuncios de la entidad recaudadora sobre búsqueda de deudores tributarios y campañas de fiscalización para subir los números.

En todo el año pasado, la plata recaudada con los distintos impuestos, y eso que se trata del recaudo bruto (sin los descuentos de rigor por inflación y demás), fue de 296 billones de pesos, mientras que lo esperado para la vigencia era de $305,5 billones.

Sería así la tercera vez consecutiva que se incumple la meta, en medio de necesidades de recortes del gasto que no se dan, pues el gobierno argumenta que las obligaciones son inflexibles.

Así se comportaron los contribuyentes con la Dian en 2025, con el pago de impuestos. Foto: Dian / Informe

El impuesto de renta, vía retención en la fuente, fue el más rendidor, con un aporte del 35 % del total, equivalente a 103 billones de pesos, superando de lejos al IVA, que aportó el 21,7 % del recaudo logrado.

El hecho de que la retención en la fuente haya sido en 2025 el mayor aportante de ingresos es algo que preocupa, pues implica que para este nuevo año (2026), las cuentas tributarias podrían seguir en apuros, ya que dicho anticipo implicará que la Dian podría tener que hacer devoluciones, cuando los contribuyentes crucen cuentas para pagar los impuestos correspondientes a lo generado el año pasado.

Según la Dian, a diciembre de 2025, "las acciones implementadas por las dependencias misionales de la DIAN permitieron alcanzar un recaudo de $57,58 billones".

La insistencia, desde las trincheras de analistas y centros de pensamiento, para enfrentar el desequilibrio entre ingresos y gastos, ha sido la de aplicar un fuerte ajuste del cinturón. En anteriores direcciones de la Dian, como es la del caso de Luis Carlos Reyes, el exfuncionario recalcaba que los cálculos con las proyecciones de recaudo tributario se inflaban, algo que en su administración era objetado, sin que sus alertas encontraran eco.

Presupuestar una meta de ingresos con números inflados, para financiar al Estado, implica que se hacen cuentas alegres para gastar más, lo que inevitablemente lleva a quedar con las finanzas deficitarias.