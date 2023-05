Sobretasa al impuesto predial y en tarifas de parqueaderos, en el Plan de Desarrollo aprobado por el Senado

Entre los numerosos cambios que trae el plan de desarrollo del gobierno Petro, llamado Colombia potencia mundial de la vida, que ya fue fue aprobado por el Senado y que hasta las 9:30 de la noche del 3 de mayo seguía en discusión en la Cámara de Representantes, hay algunas normas de amplio impacto.

Una de ellas es la que está incluida en el artículo 153, el cual establece nuevas fuentes de financiación para los sistemas de transporte del país, para lo cual modifica el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015. Se autoriza a las entidades territoriales o administrativas para establecer fuentes complementarias a las que obtienen por los ingresos de los pasajes que pagan los usuarios. Así, las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el mismo gravamen.

Esta sería una mala noticia para muchos de los propietarios de finca raíz, que cada año se ven a gatas para pagar su impuesto predial, el cual en algunas ciudades sube en porcentajes más altos que la inflación.

El mismo artículo 153 del Plan de Desarrollo, que fue aprobado con 66 votos a favor y 3 en contra en la plenaria del Senado, también permite financiar los sistemas de transporte masivo con una contribución sobre las tarifas que pagan los usuarios por los servicios de parqueaderos fuera de vía o en la vía.

“Corresponderá a los concejos pertinentes definir los elementos del tributo y el sistema y método para definir los costos, y los responsables del cobro, declaración y consignación de los recursos recaudados, de manera que el tributo se ajuste a las condiciones locales”, sostiene el articulado del Plan.

Los recursos que se consigan con la sobretasa del predial o la contribución en las tarifas de parqueaderos deberán ser canalizados a través de los fondos de estabilización y subvención tarifaria.

Otros temas aprobados

El Plan Nacional de Desarrollo que deberá ser ejecutado de aquí a 2026 fue aprobado por el Senado de la República con 71 votos por el sí y 10 por el no. Entre los artículos a los que se les dio el aval está el 351 que se refiere al polémico giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a hospitales y clínicas, en lugar de que lo hagan las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Se advierte que las EPS que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado, no estarán sujetas a estas disposiciones.

Este artículo generaba preocupación, pues se temía que implicaba una reforma a la salud por la puerta de atrás, pues justamente uno de los puntos álgidos de dicha reforma consiste en que las EPS no intermedien los recursos para la salud, lo que para muchos implica su desaparición. No obstante, los ponentes aseguran que ese temor no tiene asidero, pues las EPS con adecuado manejo financiero seguirán intermediando los recursos y que además este cambio viene tal cual como estaba en los Planes de Desarrollo de los gobiernos Duque y Santos.

Eso sí el artículo 351, que también fue aprobado por la Cámara, dice que la nueva norma aplica sin perjuicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el giro oportuno de los recursos, así como sobre su programación, destinación y ejecución por las EPS y las instituciones prestadoras.