Susto con el gas por racionamiento programado debido a mantenimiento de planta de regasificación. Esto dijo MinMinas

Cada año, para octubre, la Planta de Regasificación Spec, en Cartagena, es sometida a un mantenimiento que dura, en promedio, unos 5 días. Durante ese periodo se aplica un racionamiento programado que, en épocas anteriores, pasaba casi desapercibido, porque Colombia no estaba importando las cantidades de gas que ahora tiene que traer de fuera.

La planta Spec recibe buques que traen la molécula y la descargan acá para someterla al debido proceso, de manera que la devuelvan al estado gaseoso, para uso de los demandantes de esa fuente energética.

Pues bien, ante la entrada en mantenimiento de Spec se avivaron los temores de un posible racionamiento. En medio de esa coyuntura, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, y ante los temores de que ahora se pueda el país ver a gatas para disponer de gas, manifestó que “se garantiza el abastecimiento de gas durante el mantenimiento de la Planta de Regasificación de Cartagena”.

Edwin Palma, ministro de Minas | Foto: PRESIDENCIA

Hay que recordar que Spec es la única terminal de importación y regasificación de gas natural licuado que hay en Colombia, según mencionó en una entrevista pasada con este medio José María Castro, gerente de la regasificadora, quien dijo en ese momento que “llevamos operando casi ocho años, desde diciembre de 2016, conectando al país con los mercados internacionales de gas natural licuado. Somos un puerto, y como cualquier infraestructura en temas energéticos contamos con un barco flotante que almacena y regasifica gas natural licuado”.

Desde que se creó la Spec se vio como un respaldo para la generación de energía (el gas importado es para encender las térmicas) en momentos de baja hidrología y de cualquier interrupción en el servicio.