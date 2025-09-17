Suscribirse

Gas

Susto con el gas por racionamiento programado debido a mantenimiento de planta de regasificación. Esto dijo MinMinas

El ‘pare’ de la planta regasificadora Spec en Cartagena será del 10 al 14 de octubre.

Redacción Economía
17 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
El 60 por ciento de usuarios de gas son de estratos 1 y 2, y tienen subsidiada la factura en 60 y 50 por ciento, respectivamente. Si se importa más, se necesitarán más recursos para apoyarlos.
El 60 por ciento de usuarios de gas son de estratos 1 y 2. | Foto: ADOBE STOCK

Cada año, para octubre, la Planta de Regasificación Spec, en Cartagena, es sometida a un mantenimiento que dura, en promedio, unos 5 días. Durante ese periodo se aplica un racionamiento programado que, en épocas anteriores, pasaba casi desapercibido, porque Colombia no estaba importando las cantidades de gas que ahora tiene que traer de fuera.

La planta Spec recibe buques que traen la molécula y la descargan acá para someterla al debido proceso, de manera que la devuelvan al estado gaseoso, para uso de los demandantes de esa fuente energética.

Pues bien, ante la entrada en mantenimiento de Spec se avivaron los temores de un posible racionamiento. En medio de esa coyuntura, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, y ante los temores de que ahora se pueda el país ver a gatas para disponer de gas, manifestó que “se garantiza el abastecimiento de gas durante el mantenimiento de la Planta de Regasificación de Cartagena”.

El ministro de Minas, Edwin Palma, quiere la presidencia de Ecopetrol desde que llegó al Gobierno Petro.
Edwin Palma, ministro de Minas | Foto: PRESIDENCIA

Hay que recordar que Spec es la única terminal de importación y regasificación de gas natural licuado que hay en Colombia, según mencionó en una entrevista pasada con este medio José María Castro, gerente de la regasificadora, quien dijo en ese momento que “llevamos operando casi ocho años, desde diciembre de 2016, conectando al país con los mercados internacionales de gas natural licuado. Somos un puerto, y como cualquier infraestructura en temas energéticos contamos con un barco flotante que almacena y regasifica gas natural licuado”.

Desde que se creó la Spec se vio como un respaldo para la generación de energía (el gas importado es para encender las térmicas) en momentos de baja hidrología y de cualquier interrupción en el servicio.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Quintero no fue tenido en cuenta: decisión oficial en River Plate para la Libertadores

2. Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

3. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

4. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

5. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GaseconomíaMinminas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.