Universidades de Bogotá anuncian becas y alivios económicos para el primer semestre de 2027

Las dificultades económicas siguen siendo una de las principales barreras para acceder a la educación superior en Colombia. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios e Investigación en Administración (CEIPA), de cada 100 bachilleres graduados, solo 39 ingresan a una institución de educación superior.

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Ante este panorama, varias universidades de Bogotá anunciaron becas, descuentos y alternativas de financiación para el primer semestre de 2027, con beneficios que en algunos casos cubren hasta el 100 % del valor de la matrícula.

Una de las opciones es la Uniagustiniana, que congelará las tarifas de 2026 para el periodo 2027-1 y ofrecerá inscripción gratuita en sus 19 programas de pregrado y ocho especializaciones. La institución cuenta con programas presenciales y virtuales.

Por su parte, la Fundación Universitaria Horizonte ofrece auxilios económicos con descuentos de entre el 25 % y el 60 % en matrículas de programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Gastronomía e Ingeniería de Software, entre otros. Los beneficios estarán disponibles hasta diciembre de 2026. También contempla descuentos para programas técnicos laborales.

De cada 100 bachilleres graduados, solo 39 ingresan a una institución de educación superior. Foto: Getty Images

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas anunció un descuento del 10 % en Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con tarifas de 2026. Además, ofrece una ayuda institucional del 50 % durante toda la carrera de Música. Los hijos de egresados pueden acceder a un beneficio del 15 %, mientras que hijos de militares y miembros del sector cooperativo cuentan con un descuento del 10 %.

Otra alternativa es la beca Primeros Pasos de la Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA), dirigida a estudiantes de Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés. El apoyo cubre el 75 % de la matrícula durante el primer año, el 50 % en el segundo y el 25 % en el tercero. El cuarto año no contempla descuento. La asignación está sujeta al proceso de admisión y evaluación del comité de becas.

El Politécnico Grancolombiano, por su parte, entrega semestralmente entre 1.200 y 1.500 becas, con coberturas del 25 % al 100 % de la matrícula, para estudiantes nuevos y antiguos. También ofrece financiación de hasta el 100 % mediante CrediPoli y la posibilidad de pagar en dos cuotas para nuevos estudiantes.

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Finalmente, la Corporación Universitaria CENDA dispone de Becas de Apoyo Social con descuentos de hasta el 60 % en programas profesionales como Trabajo Social, Marketing y Negocios Digitales, maestro en Artes Visuales y Creación Escénica. La iniciativa también contempla especializaciones en distintas áreas.

Estas alternativas buscan facilitar el ingreso y la continuidad de los estudios superiores, mediante apoyos que varían según el programa, las condiciones de cada institución y los procesos de selección.