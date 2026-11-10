Universidades de Bogotá anuncian becas y alivios económicos para el primer semestre de 2027

Las dificultades económicas siguen siendo una de las principales barreras para acceder a la educación superior en Colombia. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios e Investigación en Administración (CEIPA), de cada 100 bachilleres graduados, solo 39 ingresan a una institución de educación superior.
Ante este panorama, varias universidades de Bogotá anunciaron becas, descuentos y alternativas de financiación para el primer semestre de 2027, con beneficios que en algunos casos cubren hasta el 100 % del valor de la matrícula.
Una de las opciones es la Uniagustiniana, que congelará las tarifas de 2026 para el periodo 2027-1 y ofrecerá inscripción gratuita en sus 19 programas de pregrado y ocho especializaciones. La institución cuenta con programas presenciales y virtuales.
Por su parte, la Fundación Universitaria Horizonte ofrece auxilios económicos con descuentos de entre el 25 % y el 60 % en matrículas de programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Gastronomía e Ingeniería de Software, entre otros. Los beneficios estarán disponibles hasta diciembre de 2026. También contempla descuentos para programas técnicos laborales.
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas anunció un descuento del 10 % en Medicina, Enfermería y Licenciatura en Lenguas Extranjeras, con tarifas de 2026. Además, ofrece una ayuda institucional del 50 % durante toda la carrera de Música. Los hijos de egresados pueden acceder a un beneficio del 15 %, mientras que hijos de militares y miembros del sector cooperativo cuentan con un descuento del 10 %.
Otra alternativa es la beca Primeros Pasos de la Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA), dirigida a estudiantes de Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés. El apoyo cubre el 75 % de la matrícula durante el primer año, el 50 % en el segundo y el 25 % en el tercero. El cuarto año no contempla descuento. La asignación está sujeta al proceso de admisión y evaluación del comité de becas.
El Politécnico Grancolombiano, por su parte, entrega semestralmente entre 1.200 y 1.500 becas, con coberturas del 25 % al 100 % de la matrícula, para estudiantes nuevos y antiguos. También ofrece financiación de hasta el 100 % mediante CrediPoli y la posibilidad de pagar en dos cuotas para nuevos estudiantes.
Finalmente, la Corporación Universitaria CENDA dispone de Becas de Apoyo Social con descuentos de hasta el 60 % en programas profesionales como Trabajo Social, Marketing y Negocios Digitales, maestro en Artes Visuales y Creación Escénica. La iniciativa también contempla especializaciones en distintas áreas.
Estas alternativas buscan facilitar el ingreso y la continuidad de los estudios superiores, mediante apoyos que varían según el programa, las condiciones de cada institución y los procesos de selección.