Divisas

¿Va a comprar dólares este sábado? Así arrancó la TRM y el precio promedio en las casas de cambio este 21 de marzo

Esta es la variación de la moneda hoy.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 7:57 a. m.
Así se mueve el dólar hoy.
Así se mueve el dólar hoy. Foto: El País

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como la principal reserva internacional, la divisa dominante en el comercio global (como el petróleo) y un activo de refugio seguro. Su valor afecta la inflación local, la deuda externa y la estabilidad económica de la mayoría de los países.

Este es importante para muchas economías, ya que representa estabilidad y además establece el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

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Este es el mercado de casas de cambio. Foto: Banco Unión

La Tasa Representativa del Mercado que regirá para este fin de semana será de $3.704, la cual estará vigente hasta el 24 de marzo. Esta tasa se calcula a partir de una serie de promedios del dólar.

Si desea analizar el valor del dólar a partir del precio en las casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

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Análisis del mercado cambiario para este sábado 21 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,603.33 y de venta de $3,722.59.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6563,73781
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6703,70030
Medellín3,5493,703154
Pereira3,6203,720100
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraqPrecio de ventaTRM
sábado 21 de marzo de 20263603.333722.593704.87
viernes 20 de marzo de 20263603.333722.593692.48
jueves 19 de marzo de 20263609.263726.673704.17
miércoles 18 de marzo de 20263609.263725.563689.97
martes 17 de marzo de 20263598.523716.33691.9
lunes 16 de marzo de 20263599.633718.523685.53
domingo 15 de marzo de 20263612.713724.793685.53
sábado 14 de marzo de 20263612.713724.793685.53

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6403,73090
Cambios Kapital3,6803,71030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,72060
EuroDolar3,6503,72070
Latin Cambios3,6603,72060
Miss Money Cambios3,6603,73070
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Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El dólar es clave para la economía. Foto: Agencia:123rf

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.