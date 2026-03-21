¿Va a comprar dólares este sábado? Así arrancó la TRM y el precio promedio en las casas de cambio este 21 de marzo

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como la principal reserva internacional, la divisa dominante en el comercio global (como el petróleo) y un activo de refugio seguro. Su valor afecta la inflación local, la deuda externa y la estabilidad económica de la mayoría de los países.

Este es importante para muchas economías, ya que representa estabilidad y además establece el precio de materias primas como el petróleo, así como los procesos de exportación e importación.

Este es el mercado de casas de cambio. Foto: Banco Unión

La Tasa Representativa del Mercado que regirá para este fin de semana será de $3.704, la cual estará vigente hasta el 24 de marzo. Esta tasa se calcula a partir de una serie de promedios del dólar.

Si desea analizar el valor del dólar a partir del precio en las casas de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Análisis del mercado cambiario para este sábado 21 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,603.33 y de venta de $3,722.59.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,656 3,737 81 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,670 3,700 30 Medellín 3,549 3,703 154 Pereira 3,620 3,720 100

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

Fecha Precio de compraq Precio de venta TRM sábado 21 de marzo de 2026 3603.33 3722.59 3704.87 viernes 20 de marzo de 2026 3603.33 3722.59 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3609.26 3726.67 3704.17 miércoles 18 de marzo de 2026 3609.26 3725.56 3689.97 martes 17 de marzo de 2026 3598.52 3716.3 3691.9 lunes 16 de marzo de 2026 3599.63 3718.52 3685.53 domingo 15 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53 sábado 14 de marzo de 2026 3612.71 3724.79 3685.53

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,640 3,730 90 Cambios Kapital 3,680 3,710 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,720 60 EuroDolar 3,650 3,720 70 Latin Cambios 3,660 3,720 60 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70

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Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El dólar es clave para la economía. Foto: Agencia:123rf

Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.